Τα συλλυπητήρια της ΑΕΛ για τον Δανιήλ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε ανακοίνωσή της “εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο εκλιπών υπήρξε μια εμβληματική μορφή των ελληνικών γηπέδων, με σπουδαία διαδρομή και σημαντικές επιτυχίες, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Ο Βασίλης Δανιήλ διετέλεσε προπονητής της ομάδας μας τη σεζόν 1994-1995.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του”.