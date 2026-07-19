Τελικός Μουντιάλ 2026: Από την Μαντόνα έως και τους BTS – Παρέλαση αστέρων στο Half-Time Show, πόσο θα διαρκέσει το ημίχρονο

Η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 22:00 (ΕΡΤ1). Εκτός από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και το μουσικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Η FIFA σχεδιάζει ένα μεγάλης κλίμακας half-time show, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ και ο Burna Boy. Τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του προγράμματος θα αναλάβει ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Coldplay.

Η διάρκεια του διαλείμματος

Η διάρκεια της διακοπής του ημιχρόνου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, καθώς αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 30 λεπτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση της FIFA προς την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, RFEF, και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, AFA, το διάλειμμα δεν θα ξεπεράσει τελικά τα 17 λεπτά. Η διάρκειά του θα είναι, επομένως, κατά δύο λεπτά μεγαλύτερη από το καθιερωμένο 15λεπτο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Το μουσικό show θα διαρκέσει 11 λεπτά. Ο υπόλοιπος χρόνος θα διατεθεί για το στήσιμο και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Ο κοινωνικός σκοπός της διοργάνωσης

Το half-time show θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του FIFA Global Citizen Education Fund. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο.