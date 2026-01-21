Τζολάκης: «Θέλουμε άλλη μια νίκη» – «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ»

Σε δηλώσεις του του μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Λεβερκούζεν, ο Κωνσταντής Τζολάκης τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια ακόμη νίκη επί του Άγιαξ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη:

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να προκριθούμε. Θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».

Για το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP: «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ. Καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που είχαμε, βοήθησε στην ψυχολογία, ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ που ήρθε πριν την ανάπαυλα».

Για το αν ήταν απάντηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Αλλά και να είχαμε προκριθεί δεν νομίζω η εικόνα μας να ήταν διαφορετική. Θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Αποζημιώσαμε για προηγούμενα παιχνίδια

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και τη σημαντική νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0. Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι αλήθεια πως σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Σήμερα αποζημιώσαμε αυτό που είχε συμβεί σε προηγούμενα παιχνίδια, που ήμασταν πολύ καλοί αλλά δεν πήραμε αυτό που μας άξιζε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί πήραμε μία μεγάλη νίκη.