Τουρκία: Ποδοσφαιριστής σώζει τη ζωή γλάρου κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ποδοσφαιριστής επιχειρεί ΚΑΡΠΑ σε γλάρο στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην Τουρκία, με το πτηνό να ανακτά τις αισθήσεις του λίγα λεπτά αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον τελικό των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας Κωνσταντινούπολης, διοργάνωση που κρίνει την άνοδο μέσω νοκ-άουτ αγώνων. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης, με αντιπάλους τις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο και το πτηνό έπεσε στο έδαφος.

Ο Ουγιανίκ δήλωσε ότι αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι είχε χτυπήσει, μέχρι τη στιγμή που πλησίασε και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για γλάρο. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ένιωσε σοκ και βαθιά στενοχώρια, επισημαίνοντας πως «ήταν ένα ζωντανό πλάσμα».

🇹🇷 CRAZY: The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league! Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death. He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl

Η παρέμβαση του αρχηγού με ΚΑΡΠΑ

Ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν, έσπευσε πρώτος στο σημείο. Ο ποδοσφαιριστής διαπίστωσε ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις.

Ο Τσατάν δήλωσε ότι συνέχισε την προσπάθεια για περίπου δύο λεπτά, μέχρι τη στιγμή που παρατήρησε κίνηση στα πόδια και στα μάτια του πτηνού. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι έδωσαν νερό στον γλάρο και τον μετέφεραν εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου τον παρέδωσαν στο ιατρικό προσωπικό του αγώνα.

Ο αρχηγός ανέφερε ότι δεν διαθέτει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την πράξη του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει το ζώο.

Το βίντεο της στιγμής συνεχίζει να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για την αντίδραση των ποδοσφαιριστών και την ευαισθησία που επέδειξαν απέναντι σε ένα τραυματισμένο πτηνό.