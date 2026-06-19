Το αντίο του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό – «Θα είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή»

Ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τον οργανισμό του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους της ομάδας έστειλε ο Ζουλιάν Μπιανκόν.

Ο 26χρονος αμυντικός πήρε μεταγραφή για την Άντερλεχτ κι αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες, με τους οποίους δέθηκε πάρα πολύ, στα τρία χρόνια της παρουσίας του στο μεγάλο λιμάνι της χώρας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπιανκόν:

«Ευχαριστώ Ολυμπιακέ. Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας ημέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Με υποδεχθήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή, για τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά για τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!».