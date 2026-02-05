Το Διεθνές τουρνουά Πάλης OGHISTOS CUP 2026 στη Λάρισα

Συνέντευξη τύπου για το OGHISTOS CUP 2026 Διεθνές τουρνουά Πάλης πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το τουρνουά διοργανώνεται για 4η συνεχόμενη χρονιά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, τον Δήμο Κιλελέρ και την Ακαδημία Πάλης ΠΑΑΕΠ ΟΓΧΗΣΤΟΣ. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων Λάρισας την Κυριακή 8Φεβρουαρίου και η τελετή έναρξης των αγώνων θα λάβει χώρα στις 2.00 μμ. Στους αγώνες θα συμμετέχουν πάνω από 350 αθλητές με αποστολές από 6 χώρες (Σερβία, Ρουμανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ισραήλ) καθώς και 30 σύλλογοι Πάλης από την Ελλάδα.

Οι αγώνες είναι πρωτοβουλία της ακαδημίας Πάλης ΠΑΑΕΠ ΟΓΧΗΣΤΟΣ.

Ο ΑντιπεριφερειάρχηςΑθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος προσκάλεσε το φίλαθλο κοινό της Θεσσαλίας να αγκαλιάσει αυτόν τον σημαντικό θεσμό, τη γιορτή της ελληνορωμαϊκής πάλης και να στηρίξει τους αθλητές. «Στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους αγώνες αυτούς είναι η αρχικά η ανάδειξη του αθλήματος και σε δεύτερο επίπεδο η προβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς οι εθελοντές και τα στελέχη της δειγματίζουν και συγκεντρώνουν τοπικά προϊόντα που παράγονται και συσκευάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Λάρισας» σημείωσε.

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ Σέβη Λαδοπούλου ανέφερε ότι «ο Δήμος είναι πάντα δίπλα σε αθλητικούς συλλόγους της περιοχής» και έκανε ιδιαίτερη μνεία στο σύλλογο Όγχηστος με έδρα τον Πλατύκαμπο, ο οποίος έχει πάρα πολλές παγκόσμιες διακρίσεις και μία τεράστια δυναμική στο χώρο της πάλης. Ευχήθηκε δε, του χρόνου οι αγώνες να ξαναγίνουν στο κλειστό Γυμναστήριο του Πλατυκάμπου, μιας και φέτος λόγω της ανοιχτής διαδικασίας αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου αυτό δεν είναι εφικτό».

Ο προπονητής του Όγχηστος και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας πάλης Χάρης Χονδρονάσιος αναφέρθηκε στο διπλό σκοπό των αγώνων που είναι η ανάδειξη των τοπικών αθλητικών σωματείων που ασχολούνται με την ελληνορωμαϊκή πάλι και η προβολή της Θεσσαλίας σε όλους, καθώς στις αποστολές που θα μετάσχουν στους αγώνες θα προσφερθούν τοπικά θεσσαλικά προϊόντα.. Πρόσθεσε ακόμη πως όσοι δεν καταφέρνουν να προσέλθουν στην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων του κλειστού γυμναστήριο Αλκαζάρ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες ζωντανά, μέσω livestreaming.

Τέλος ο πρόεδρος του Όγχηστος και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνορωμαικής Ομοσπονδίας Πάλης Θωμάς Αποστόλου ανέφερε ότι «η περιοχή μας θα φιλοξενήσει την αφρόκρεμα της ελληνορωμαϊκής πάλης» και μίλησε για πολύ υψηλού επιπέδου αγώνες.