Το Ιράν είναι έτοιμο να παίξει στο Μουντιάλ, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ προτείνει την αντικατάσταση του με την Ιταλία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένη» να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε την Τετάρτη η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζεράνι, σύμφωνα με το Al Jazeera. Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Πάολο Ζαμπόλι, έχει διατυπώσει την ιδέα να ζητηθεί από την FIFA, η αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία που αποκλείστηκε απο το Μουντιάλ, αναφέρουν οι Financial Times.

«Επιβεβαιώνω ότι έχω προτείνει στον Τραμπ και στον (πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι) Ινφαντίνο να αντικαταστήσει η Ιταλία το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι Ιταλός ιθαγενής και θα ήταν όνειρο να δω τους ‘Azzurri’ σε ένα τουρνουά που διοργανώνεται στις ΗΠΑ. Με τέσσερις τίτλους, έχουν την καταγωγή που δικαιολογεί την ένταξή τους», δήλωσε στην εφημερίδα ο Ζαμπόλι, που τον Μάρτιο του 2025, κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, διορίστηκε Ειδικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για τις Παγκόσμιες Συνεργασίες.

Νωρίτερα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο εσωτερικό της χώρας, είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη συμμετοχή της εθνικής του ομάδας ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2026, το οποίο διοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, με όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Ιράν να είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

Η συμμετοχή της ομάδας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η Μοχατζεράνι ανέφερε επίσης ότι το ιρανικό Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού έχει αναλάβει τον συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών και της εφοδιαστικής υποστήριξης για τη μετακίνηση της ομάδας και τη συμμετοχή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονγιαμαλί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «λαμβάνοντας υπόψη πως το διεφθαρμένο καθεστώς στις ΗΠΑ έχει δολοφονήσει τον ηγέτη μας, υπό καμία συνθήκη δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα παιδιά μας δεν είναι ασφαλή και, ουσιαστικά, δεν υπάρχουν οι συνθήκες για συμμετοχή».

Την επόμενη ημέρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Μουντιάλ, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κατάλληλο να βρίσκεται εκεί, για τη δική της ασφάλεια και ζωή».

Στη συνέχεια, η FIFA απέρριψε αίτημα του Ιράν να μεταφερθούν οι αγώνες του Ομίλου στο Μεξικό.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τραμπ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα: «Η ιρανική ομάδα θα έρθει, σίγουρα. Ναι. Ελπίζουμε μέχρι τότε η κατάσταση να είναι ειρηνική, κάτι που θα βοηθούσε. Αλλά το Ιράν πρέπει να έρθει».

Οι τρεις αγώνες του ομίλου του Ιράν εναντίον του Βελγίου, της Νέας Ζηλανδίας και της Αιγύπτου έχουν προγραμματιστεί στο Σιάτλ και το Λος Άντζελες.

Πηγές: Aljazeera – Reuters