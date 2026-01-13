Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου παίρνει το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη – ΦΩΤΟ

Το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη θα πάρει το κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Η απόφαση ήταν ειλημμένη εδώ και καιρό και θα επισημοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου, καθώς στις 12:00 της επόμενης Κυριακής έχει προγραμματιστεί εκδήλωση για την ονοματοδοσία του γηπέδου, προς τιμήν του σπουδαίου μπασκετμπολίστα, ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του το 2022, έπειτα από μία μεγάλη διαδρομή για πάνω από 20 χρόνια στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Με την κίνηση αυτή, οι άνθρωποι της περιοχής θέλουν να τιμήσουν τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος ξεκίνησε από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου, προτού φθάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Ο εμβληματικός μπασκετμπολίστας, που συνέδεσε το όνομά του με την Εθνική Ελλάδος και τον Ολυμπιακό, θα ζήσει άλλη μία μεγάλη στιγμή, αφού από τις 6 Σεπτεμβρίου του 2024, η φανέλα του με τον αριθμό 15 κοσμεί την οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.