Το μέλλον του παγκόσμιου τένις επιστρέφει στην Αθήνα: 5ο IMG Future Stars Tournament στο TATOÏ Club – 48 αθλητές, 25 χώρες

Το TATOÏ Club και η IMG Tennis διοργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το IMG Future Stars Tournament, από τις 19 έως τις 25 Απριλίου 2026 στο TATO Ï Club . Πρόκειται για μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς διοργανώσεις τένις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, η οποία φιλοξενεί την ελίτ του παγκόσμιου τένις στην κατηγορία κάτω των 12 ετών (U12). Φέτος, 48 αθλητές – 24 αγόρια και 24 κορίτσια – από 25 χώρες, θα αγωνιστούν στα γήπεδα του TATOÏ Club για μια εβδομάδα υψηλού ανταγωνισμού, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη ματιά στους αυριανούς πρωταθλητές των Grand Slams.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες έλαβαν τις προσκλήσεις συμμετοχής τους μέσω προσωπικών βίντεο-μηνυμάτων από τα μεγαλύτερα ονόματα του επαγγελματικού τένις.

Κορυφαίοι αστέρες και πρωταθλητές Grand Slam, όπως οι Coco Gauff, Daniil Medvedev, Naomi Osaka, Taylor Fritz και Mirra Andreeva, μαζί με τους Madison Keys, Frances Tiafoe, Belinda Bencic, Lorenzo Musetti, Félix Auger–Aliassime, Marta Kostyuk, Xinyu Wang, Ajla Tomljanovic και Francisco Cerundolo, αφιέρωσαν χρόνο για να καλωσορίσουν προσωπικά τους διαδόχους τους.

Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του IMG Future Stars: να γεφυρώσει το παρόν με το μέλλον του αθλήματος, προσφέροντας στους αθλητές κάτω των 12 ετών την έμπνευση που χρειάζονται για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στα κορυφαία γήπεδα του κόσμου.

Τι είναι το IMG Future Stars by TATOΪ Club

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εβδομαδιαία διοργάνωση για αθλητές της κατηγορίας U12, μιας ηλικίας καθοριστικής για τη διαμόρφωση της αγωνιστικής τους πορείας.

Παράλληλα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες, μαζί με τους προπονητές και τις οικογένειές τους, έχουν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ομιλιών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του σύγχρονου τένις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Masterclass για γονείς και προπονητές με τη συμμετοχή της Judy Murray, μητέρας των Andy και Jamie Murray και πρώην Εθνικής Προπονήτριας Σκωτίας, καθώς και Media Workshop με τον Christopher Clarey, συγγραφέα best seller των New York Times και επί 30 χρόνια βραβευμένο ανταποκριτή τένις και διεθνούς αθλητικού ρεπορτάζ για τους The New York Times, καθώς και αθλητικό αρχισυντάκτη της International Herald Tribune.

Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες εντός και εκτός γηπέδου δημιουργούνται συνθήκες αλληλεπίδρασης, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με πολιτιστικές εμπειρίες, όπως επίσκεψη στην Ακρόπολη.

Οι νικητές των κατηγοριών Αγοριών και Κοριτσιών εξασφαλίζουν πρόσκληση συμμετοχής στο Eddie Herr International Junior Championship (U14), που διεξάγεται στην IMG Academy στο Bradenton της Φλόριντα.

Ελλάδα και Κύπρος

H Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Γιάννη Ματακούδη, την Αναστασία Δερμιτζάκη και την Παναγιώτα Σερντάρη, ενώ ο Ανδρέας Λεοντής και ο Ανδρέας Γρηγορίου εκπροσωπούν την Κύπρο.

Νότια Αμερική: South American Qualifying

Φέτος, η διοργάνωση απέκτησε διαδικασία προκριματικών αγώνων στη Νότια Αμερική. Το IMG Future Stars South American Qualifying ολοκληρώθηκε με μία εβδομάδα υψηλού επιπέδου αγώνων, μάθησης και ανάπτυξης για τους νέους αθλητές της περιοχής. Οι νικητές -ένα αγόρι από την Κολομβία και ένα κορίτσι από το Περού – κέρδισαν τη θέση τους στο κεντρικό τουρνουά του TATOÏ Club.

Το South American Qualifying αποτελεί το πρώτο βήμα ενός μεγαλύτερου οράματος που στοχεύει στη διοργάνωση προκριματικών αγώνων και στις τέσσερις ηπείρους, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο σύστημα ανάδειξης ταλέντων από το οποίο θα προκύπτουν οι συμμετέχοντες της κεντρικής διοργάνωσης.

Διοίκηση διοργάνωσης

Διευθυντής του τουρνουά είναι ο Μάρκος Παγδατής, φιναλίστ Grand Slam και πρώην Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Τη διαιτησία των αγώνων έχει ο διεθνής διαιτητής χρυσού σήματος Carlos Ramos. Επίσημος συνεργάτης ένδυσης και εξοπλισμού για όλους τους αθλητές είναι η Nike.

Πρόγραμμα

Έναρξη: Κυριακή, 19 Απριλίου 2026

Τελικοί Αγοριών & Κοριτσιών: Σάββατο, 25 Απριλίου 2026

Τα εισιτήρια για τους Τελικούς διατίθενται διαδικτυακά στο more . com

Για όλα τα τελευταία νέα, επισκεφτείτε τον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο, imgfuturestars . com και ακολουθείστε μας στο Instagram @ imgfuturestars , @ tatoiclub και @imgtennis .

H IMG

Η IMG αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στους τομείς του αθλητισμού, των εκδηλώσεων, της μόδας και των μέσων ενημέρωσης. Εκπροσωπεί μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές και προσωπικότητες διεθνώς, διοργανώνει και παράγει εκατοντάδες εκδηλώσεις ετησίως και δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος παραγωγός και διανομέας αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Η IMG είναι θυγατρική της Endeavour (NYSE: EDR).