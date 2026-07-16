Το πλήρες πρόγραμμα για την κανονική περίοδο της Super League – Την 6η αγωνιστική το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι

Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου 2026 θα αρχίσει η νέα αγωνιστική περίοδος της Super League, ενώ η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί στις 20 και 21 Μαρτίου 2027, έπειτα από τη διεξαγωγή 26 αγωνιστικών.

Κλήρωση Super League 2026 -2027: Πρεμιέρα με εντός έδρας ματς για τους Big-4 – Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η κλήρωση περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις από τις πρώτες εβδομάδες της διοργάνωσης. Η σειρά των ντέρμπι θα αρχίσει την 3η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Άρη στην «Allwyn Arena».

Το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου δεν θα αποτελεί «καθρέφτη» του πρώτου, καθώς η σειρά των αναμετρήσεων θα είναι διαφορετική, όπως συνέβη και κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι βασικές ημερομηνίες της διοργάνωσης

Έναρξη κανονικής περιόδου: 22 και 23 Αυγούστου 2026

Ολοκλήρωση κανονικής περιόδου: 20 και 21 Μαρτίου 2027

Έναρξη playoffs και playouts: 3 και 4 Απριλίου 2027

Ολοκλήρωση playoffs: 15 και 16 Μαΐου 2027

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: 22 Μαΐου 2027

Ολοκλήρωση playouts: 23 Μαΐου 2027

Η διοργανώτρια αρχή έχει τοποθετήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση των playoffs. Η συγκεκριμένη επιλογή αποσκοπεί στην αποφυγή των δεδομένων που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όταν η κατάκτηση του τροπαίου από τον ΟΦΗ, πριν από την ολοκλήρωση των playoffs για τις θέσεις 5-8, περιόρισε το βαθμολογικό κίνητρο των ομάδων που διεκδικούσαν το πέμπτο ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Η πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος

Η πρώτη διακοπή της Super League θα ακολουθήσει τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρωτάθλημα θα διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο αγωνιστικό «παράθυρο» του Nations League και θα επαναρχίσει στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

Τα μεγάλα ντέρμπι της κανονικής περιόδου

Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου θα διεξαχθεί την 3η αγωνιστική, όταν ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Την ίδια αγωνιστική, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί την 4η αγωνιστική. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 10 ή 11 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η 12η αγωνιστική περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις, καθώς ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Δύο ντέρμπι περιλαμβάνει και η 13η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Άρη.

Ο δεύτερος γύρος θα αρχίσει στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Το δεύτερο ντέρμπι των «αιωνίων» θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 30 ή 31 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση ΑΕΚ–Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 20 ή 21 Μαρτίου 2027.

Αναλυτικά, τα ντέρμπι της κανονικής περιόδου

3η αγωνιστική – 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ

ΑΕΚ–Άρης

4η αγωνιστική – 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ–Άρης

6η αγωνιστική – 10 και 11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός–ΑΕΚ

10η αγωνιστική – 7 και 8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική – 28 και 29 Νοεμβρίου 2026

Άρης–Ολυμπιακός

ΑΕΚ–ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική – 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός–ΑΕΚ

Παναθηναϊκός–Άρης

14η αγωνιστική – 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ–Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική – 19 και 20 Δεκεμβρίου 2026

Άρης–ΑΕΚ

16η αγωνιστική – 9 και 10 Ιανουαρίου 2027

Άρης–ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική – 16 και 17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός

19η αγωνιστική – 30 και 31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική – 6 και 7 Φεβρουαρίου 2027

Άρης–Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική – 13 και 14 Φεβρουαρίου 2027

ΠΑΟΚ–ΑΕΚ

23η αγωνιστική – 27 και 28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός–Άρης

24η αγωνιστική – 6 και 7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ–Ολυμπιακός

26η αγωνιστική – 20 και 21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ–Παναθηναϊκός

Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου

1η αγωνιστική – 22 και 23 Αυγούστου 2026

ΑΕΚ–ΠΟΤ Ηρακλής

Καλαμάτα–Άρης

Ολυμπιακός–Ατρόμητος

ΟΦΗ–Βόλος

Παναθηναϊκός–Κηφισιά

Παναιτωλικός–Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ–Λεβαδειακός

2η αγωνιστική – 29 και 30 Αυγούστου 2026

Αστέρας Τρίπολης–Ολυμπιακός

Άρης–ΟΦΗ

Ατρόμητος–ΠΑΟΚ

Βόλος–ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά–ΑΕΚ

Λεβαδειακός–Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός–Καλαμάτα

3η αγωνιστική – 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ–Άρης

Ατρόμητος–Καλαμάτα

Βόλος–Ολυμπιακός

Λεβαδειακός–Παναιτωλικός

ΟΦΗ–Κηφισιά

Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής–Αστέρας Τρίπολης

4η αγωνιστική – 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης–ΑΕΚ

Καλαμάτα–Βόλος

Κηφισιά–Λεβαδειακός

Ολυμπιακός–ΟΦΗ

Παναθηναϊκός–Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ–Άρης

ΠΟΤ Ηρακλής–Ατρόμητος

5η αγωνιστική – 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026

Άρης–ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος–Κηφισιά

Βόλος–ΑΕΚ

Καλαμάτα–Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός–Ολυμπιακός

ΟΦΗ–Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός–ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική – 10 και 11 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ–ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης–Ατρόμητος

Άρης–Βόλος

Κηφισιά–Παναιτωλικός

Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ–Καλαμάτα

ΠΟΤ Ηρακλής–Λεβαδειακός

7η αγωνιστική – 17 και 18 Οκτωβρίου 2026

Ατρόμητος–ΑΕΚ

Καλαμάτα–ΟΦΗ

Κηφισιά–Άρης

Λεβαδειακός–Βόλος

Παναθηναϊκός–Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός–Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ–ΠΟΤ Ηρακλής

8η αγωνιστική – 24 και 25 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ–Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης–Λεβαδειακός

Άρης–Ατρόμητος

Βόλος–Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός–Καλαμάτα

ΟΦΗ–ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής–Κηφισιά

9η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026

Ατρόμητος–Βόλος

Καλαμάτα–ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά–Ολυμπιακός

Λεβαδειακός–Άρης

Παναθηναϊκός–ΑΕΚ

Παναιτωλικός–ΟΦΗ

ΠΑΟΚ–Αστέρας Τρίπολης

10η αγωνιστική – 7 και 8 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ–Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης–Καλαμάτα

Άρης–Παναιτωλικός

Βόλος–Κηφισιά

Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ

ΟΦΗ–Ατρόμητος

ΠΟΤ Ηρακλής–Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική – 21 και 22 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης–Άρης

Καλαμάτα–ΑΕΚ

Λεβαδειακός–Ατρόμητος

Ολυμπιακός–ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός–ΟΦΗ

Παναιτωλικός–Βόλος

ΠΑΟΚ–Κηφισιά

12η αγωνιστική – 28 και 29 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ–ΠΑΟΚ

Άρης–Ολυμπιακός

Ατρόμητος–Παναθηναϊκός

Βόλος–Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά–Καλαμάτα

ΟΦΗ–Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής–Παναιτωλικός

13η αγωνιστική – 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης–Κηφισιά

Καλαμάτα–Λεβαδειακός

Ολυμπιακός–ΑΕΚ

ΟΦΗ–ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός–Άρης

Παναιτωλικός–Ατρόμητος

ΠΑΟΚ–Βόλος

14η αγωνιστική – 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ–Βόλος

Ατρόμητος–Ολυμπιακός

Καλαμάτα–Παναιτωλικός

Κηφισιά–ΟΦΗ

Λεβαδειακός–Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ–Παναθηναϊκός

ΠΟΤ Ηρακλής–Άρης

15η αγωνιστική – 19 και 20 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης–ΠΑΟΚ

Άρης–ΑΕΚ

Βόλος–Λεβαδειακός

Κηφισιά–Ατρόμητος

Ολυμπιακός–Παναιτωλικός

ΟΦΗ–Καλαμάτα

Παναθηναϊκός–ΠΟΤ Ηρακλής

16η αγωνιστική – 9 και 10 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ–Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης–Παναθηναϊκός

Άρης–ΠΑΟΚ

Καλαμάτα–Ολυμπιακός

Λεβαδειακός–ΟΦΗ

Παναιτωλικός–Κηφισιά

ΠΟΤ Ηρακλής–Βόλος

17η αγωνιστική – 16 και 17 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ–Καλαμάτα

Ατρόμητος–Παναιτωλικός

Βόλος–Άρης

Κηφισιά–Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός–ΠΟΤ Ηρακλής

ΟΦΗ–Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός

18η αγωνιστική – 23 και 24 Ιανουαρίου 2027

Άρης–Κηφισιά

Βόλος–ΟΦΗ

Καλαμάτα–Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός–Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός–Ατρόμητος

Παναιτωλικός–ΑΕΚ

ΠΟΤ Ηρακλής–ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική – 30 και 31 Ιανουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης–ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος–Άρης

Κηφισιά–Βόλος

Λεβαδειακός–Καλαμάτα

ΟΦΗ–ΑΕΚ

Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ–Παναιτωλικός

20ή αγωνιστική – 6 και 7 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ–Κηφισιά

Άρης–Παναθηναϊκός

Βόλος–Ατρόμητος

Καλαμάτα–ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός–Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός–Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής–ΟΦΗ

21η αγωνιστική – 13 και 14 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης–Παναιτωλικός

Ατρόμητος–ΠΟΤ Ηρακλής

Λεβαδειακός–Κηφισιά

Ολυμπιακός–Βόλος

ΟΦΗ–Άρης

Παναθηναϊκός–Καλαμάτα

ΠΑΟΚ–ΑΕΚ

22η αγωνιστική – 20 και 21 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ–Αστέρας Τρίπολης

Άρης–Λεβαδειακός

Ατρόμητος–ΟΦΗ

Βόλος–Καλαμάτα

Κηφισιά–ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός–Παναθηναϊκός

ΠΟΤ Ηρακλής–Ολυμπιακός

23η αγωνιστική – 27 και 28 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης–ΟΦΗ

Καλαμάτα–Κηφισιά

Λεβαδειακός–ΑΕΚ

Ολυμπιακός–Άρης

Παναθηναϊκός–Βόλος

Παναιτωλικός–ΠΟΤ Ηρακλής

ΠΑΟΚ–Ατρόμητος

24η αγωνιστική – 6 και 7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ–Ολυμπιακός

Άρης–Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος–Λεβαδειακός

Βόλος–ΠΑΟΚ

Κηφισιά–Παναθηναϊκός

ΟΦΗ–Παναιτωλικός

ΠΟΤ Ηρακλής–Καλαμάτα

25η αγωνιστική – 13 και 14 Μαρτίου 2027

Αστέρας Τρίπολης–Βόλος

Καλαμάτα–Ατρόμητος

Ολυμπιακός–Κηφισιά

Παναθηναϊκός–Λεβαδειακός

Παναιτωλικός–Άρης

ΠΑΟΚ–ΟΦΗ

ΠΟΤ Ηρακλής–ΑΕΚ

26η αγωνιστική – 20 και 21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ–Παναθηναϊκός

Άρης–Καλαμάτα

Ατρόμητος–Αστέρας Τρίπολης

Βόλος–Παναιτωλικός

Κηφισιά–ΠΟΤ Ηρακλής

Λεβαδειακός–ΠΑΟΚ

ΟΦΗ–Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα των playoffs

1η αγωνιστική: 3 και 4 Απριλίου 2027

3 και 4 Απριλίου 2027 2η αγωνιστική: 10 και 11 Απριλίου 2027

10 και 11 Απριλίου 2027 3η αγωνιστική: 17 και 18 Απριλίου 2027

17 και 18 Απριλίου 2027 4η αγωνιστική: 24 και 25 Απριλίου 2027

24 και 25 Απριλίου 2027 5η αγωνιστική: 8 και 9 Μαΐου 2027

8 και 9 Μαΐου 2027 6η αγωνιστική: 15 και 16 Μαΐου 2027

Το πρόγραμμα των playouts