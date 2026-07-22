Τραμπ: Θέλει τον Ινφαντίνο της FIFA για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ – Το «ευφυές» σχέδιο και τα εμπόδια

Μετά τη στενή συνεργασία τους στο Μουντιάλ 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να είναι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

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Η προσέγγιση και η στήριξη του Τραμπ

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας New York Post, ο 56χρονος ελβετικής καταγωγής αθλητικός παράγοντας ήρθε πολύ κοντά με τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά τη διοργάνωση του φετινού Μουντιάλ.

Ο Ινφαντίνο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να γοητεύσει και να συμπεριλάβει τον Τραμπ, φτάνοντας στο σημείο να του απονείμει το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον περασμένο Δεκέμβριο.

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Πηγή προσκείμενη στον Αμερικανό Πρόεδρο δήλωσε στην The Post ότι ο Τραμπ θεωρεί πως ο Ινφαντίνο «χαίρει του σεβασμού όλων σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι διαθέτει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά».

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Η διαδικασία διαδοχής και το τοπίο των υποψηφίων

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα εκλεγεί φέτος για να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος Δεκεμβρίου.

Για να εξασφαλίσει το αξίωμα, ο Ινφαντίνο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας -όπου τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο- και στη συνέχεια την επιβεβαίωση από τη Γενική Συνέλευση.

Αν και παραμένει ασαφές αν ο ίδιος ο Ινφαντίνο επιθυμεί τη θέση ή σε ποιο βαθμό ο Τραμπ έχει συζητήσει το θέμα μαζί του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διακρίνει μια ευκαιρία ανάμεσα σε ένα πεδίο υποψηφίων που πηγή εκ των έσω περιέγραψε ως αποτελούμενο από επτά «κουτσούς» υποψηφίους.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς διεκδικητές περιλαμβάνονται:

Μισέλ Μπατσελέτ : Η σοσιαλίστρια πρώην πρόεδρος της Χιλής, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει την αντίσταση των ΗΠΑ.

: Η σοσιαλίστρια πρώην πρόεδρος της Χιλής, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει την αντίσταση των ΗΠΑ. Ραφαέλ Γκρόσι: Ο Αργεντινός νυν γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο οποίος ενδέχεται να συναντήσει επιφυλάξεις από τη Βρετανία λόγω της διαμάχης για τα Νησιά Φώκλαντ.

Η πρόταση του Τραμπ θα ανέτρεπε την αναμενόμενη επιλογή υποψηφίου από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική – περιοχή που εκπροσωπήθηκε για τελευταία φορά από τον Περουβιανό Χαβιέρ Πέρεζ ντε Κουέγιαρ (1982-1991).

Ωστόσο, πολλαπλές πηγές αναφέρουν ότι η άτυπη γεωγραφική εναλλαγή δεν θα εμπόδιζε απαραίτητα τον Ινφαντίνο και είναι πιθανό να συγκεντρώσει πολλαπλές υποψηφιότητες πέρα από αυτήν του Τραμπ.

«Ευφυή ιδέα» και παραλληλισμοί

Ο Πάολο Ζαμπόλι, Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας και διπλωμάτης που υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις, δήλωσε στην The Post: «Μόνο ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να έχει μια τόσο ευφυή ιδέα».

Ο Ζαμπόλι ανέφερε ότι ο Ινφαντίνο «θα έκανε εξαιρετική δουλειά» και ότι είναι «αγαπητός σε όλους», εκτιμώντας ότι θα φέρει νέα ενέργεια στη τεράστια γραφειοκρατία του ΟΗΕ, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό για να χτίσει νέες γέφυρες και να εμπνεύσει τους νέους και τους φτωχούς πληθυσμούς του πλανήτη.

«Υπάρχει κάποια ομοιότητα», πρόσθεσε ο Ζαμπόλι -προσωπικός φίλος του Ινφαντίνο και πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ για το νησιωτικό κράτος της Δομινικανής Δημοκρατιάς- συγκρίνοντας τους ρόλους.

«Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διαχειριστείς 193 κράτη-μέλη. Στη FIFA υπάρχουν περισσότερα από 200 μέλη [και] το σπουδαίο ιστορικό του Τζάνι δείχνει ότι ξέρει πώς να διοικεί».

Ο Ζαμπόλι πέρασε χρόνο με τον Ινφαντίνο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά διευκρίνισε ότι δεν συζήτησαν το θέμα και δήλωσε έκπληκτος όταν το πληροφορήθηκε από το δημοσίευμα.

Η σχέση του Τραμπ με τον ΟΗΕ

Ο Τραμπ έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την αδράνεια που καταλογίζει στον ΟΗΕ όσον αφορά τη διαμεσολάβηση σε μεγάλες παγκόσμιες συγκρούσεις.

Πέρυσι δημιούργησε ένα νέο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προκαλώντας εικασίες ότι έστηνε έναν ανταγωνιστικό οργανισμό την ώρα που διαμεσολαβούσε για ειρηνευτικές συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένης αυτής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς) — αν και ο ίδιος το αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι ελπίζει ο ΟΗΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει περικόψει τις αμερικανικές εισφορές στον ΟΗΕ και έχει αποχωρήσει από πολλούς υπο-οργανισμούς του, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η UNESCO και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η τοποθέτηση του Ινφαντίνο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Οργανισμό.

Ωστόσο, μια τέτοια μετακίνηση θα συνεπαγόταν δραματική μείωση αποδοχών για τον Ινφαντίνο, ο οποίος αμείβεται με περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη FIFA. Αντίθετα, η πρόσφατα αναφερθείσα αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ανέρχεται σε περίπου 418.000 δολάρια.

Οι πιέσεις στη FIFA και το σκάνδαλο Μπαλογκάν

Ο Ινφαντίνο έχει ήδη δηλώσει την υποψηφιότητά του για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, διαδικασία που είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ο ίδιος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα της The Post για σχολιασμό.

Παρόλο που έχει τη στήριξη σχεδόν και των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA, αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις για την παρέμβαση του Τραμπ υπέρ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο Μουντιάλ, η οποία οδήγησε στην ανάκληση της τιμωρίας μίας αγωνιστικής του Φόλαριν Μπαλογκάν πριν από το παιχνίδι με το Βέλγιο.

Η επιστροφή του Μπαλογκάν προκάλεσε την οργή ευρωπαϊκών κρατών, αν και η ήττα των ΗΠΑ από το Βέλγιο περιόρισε τις αναταράξεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο έκπτωτος πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ —η θητεία του οποίου αμαυρώθηκε από το σκάνδαλο χρηματισμού για την ανάθεση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ— είναι μεταξύ εκείνων που αξιώνουν ανοιχτά την απομάκρυνση του Ινφαντίνο.