Τρεις από τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Τρία μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, τα οποία είχαν αποδεχτεί ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας. Έτσι, από τα επτά αρχικά μέλη της ομάδας, τρία παραμένουν στην Αυστραλία.

«Χθες το βράδυ, τρία μέλη… αποφάσισαν να ενωθούν με το υπόλοιπο της ομάδας στο ταξίδι επιστροφής τους στο Ιράν», ανέφερε ο Τόνι Μπερκ σε δήλωσή του.

«Αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες επανειλημμένες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους».

Μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών τον περασμένο μήνα, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, έξι παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού δέχτηκαν ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο της ομάδας, που αποτελείται από 26 παίκτριες, πέταξε από το Σίδνεϊ στη Μαλαισία στις 9 Μαρτίου.

