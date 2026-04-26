Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP: Η Ducati του Μάρκεθ έφερε γύρους στον αέρα πριν κοπεί στη μέση – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό ήταν το ατύχημα που είχε ο αναβάτης Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP της Ισπανίας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, στην προσπάθειά του να κερδίσει έδαφος, έχασε τον έλεγχο της Ducati, η οποία μετά τη σφοδρή πτώση κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο.

Ο Ισπανός οδηγός σύρθηκε για πολλά μέτρα στην πίστα, αλλά επί της ουσίας βγήκε ανέπαφος, αποφεύγοντας νέους τραυματισμούς που θα έθεταν σε κίνδυνο την καριέρα του.

 

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα