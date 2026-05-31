Τσιμίκας: Επιστρέφει στη Λίβερπουλ και θα παλέψει για τη θέση του στο ρόστερ

Στη Λίβερπουλ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος επιστρέφει στο «Άνφιλντ» μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα και εμφανίζεται αποφασισμένος να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον έχει αλλάξει τα δεδομένα για τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ. «Ο Κώστας Τσιμίκας ελπίζει να παραμείνει στη Λίβερπουλ και να παλέψει για τη θέση του μετά την αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέικομπς αποκάλυψε επίσης ότι οι «Reds» είχαν κινηθεί για την πρόωρη επιστροφή του 30χρονου ποδοσφαιριστή από τη Ρόμα κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. «Η Λίβερπουλ είχε προσπαθήσει να επαναφέρει τον Τσιμίκα από τον δανεισμό του στη Ρόμα τον Ιανουάριο, όμως η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να βρει αντικαταστάτη», σημείωσε.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα των «τζαλορόσι», καταγράφοντας 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.