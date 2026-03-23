Τσιτσιπάς: Ηττήθηκε στους «32» του Miami Open και αποκλείστηκε από το τουρνουά – «Έσπασε» το αρνητικό ρεκόρ του 2017

Εκτός του «Miami Open» έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No51), έπειτα από μια κακή εμφάνιση απέναντι στον Αρτούρ Φις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-0, 6-1) στη φάση των «32», καταφέρνοντας να κερδίσει μόλις ένα game σε ολόκληρη την αναμέτρηση.

Ο Γάλλος τενίστας (No31) κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους «16» σε μόλις 55 λεπτά.


Πρόκειται για την πιο σύντομη ήττα στην καριέρα του Τσιτσιπά, ξεπερνώντας το αρνητικό ρεκόρ των 57 λεπτών από το 2017 κόντρα στον Μπενουά Περ.


Στην επόμενη φάση, ο Φις θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό, ο οποίος απέκλεισε τον Ματέο Μπερετίνι.

