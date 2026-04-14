Τσιτσιπάς: «Οι αγώνες με βοηθούν να ξαναβρώ τον ρυθμό μου»

Δηλώσεις εν όψει της έναρξης των υποχρεώσεών του στο τουρνουά του Μονάχου (ATP 500) έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Δεν νιώθω πια απογοήτευση, γιατί δεν υπάρχει κάποιος πόνος που να διακόπτει την καθημερινή μου προπόνηση. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι που με ενοχλεί αυτή τη στιγμή, οπότε βρίσκομαι σε ιδανική φάση για να χτίσω πάνω στο παιχνίδι μου και να το βελτιώσω, προσπαθώντας να επιστρέψω εκεί όπου πιστεύω ότι ανήκω. Μέχρι τώρα, τίποτα δεν με έχει ενοχλήσει. Κινούμαι σε μια σταθερή πορεία, προσπαθώντας να πετύχω τους στόχους μου και, ελπίζω, να ξαναμπώ σε ένα νικηφόρο σερί» ανέφερε αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Γνωρίζω ότι φέτος ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσω δυνατούς αντιπάλους από τους πρώτους κιόλας γύρους σε διάφορα τουρνουά φέτος. Δεν είναι εύκολο να τους βρίσκεις τόσο νωρίς, αλλά αποδέχομαι την πρόκληση και τη θέση μου, καταλαβαίνοντας ότι αυτά είναι απαραίτητα βήματα για να επιστρέψω εκεί όπου ανήκω. Αν χρειαστεί να παίξω σε τουρνουά κατηγορίας 250 ή να συμμετάσχω σε περισσότερα τουρνουά, θα το κάνω, γιατί οι αγώνες με βοηθούν να ξαναβρώ τον ρυθμό μου» συνέχισε.

«Είμαι παίκτης που χρειάζεται αγώνες. Χρειάζομαι να παίζω πολλά σετ για να βρίσκω το παιχνίδι μου και να νιώθω καλύτερα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνω τις επόμενες εβδομάδες. Περιμένω να αγωνιστώ σε πολλά τουρνουά. Φυσικά, θα είμαι προσεκτικός στις επιλογές μου, τόσο στα τουρνουά που θα διαλέξω όσο και στο πότε θα αγωνιστώ» κατέληξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.