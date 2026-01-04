Υπέγραψε στην ΑΕΛ ο Ιβάν Μασόν

Τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet θα φοράει ο 27χρονος δεξιός μπακ Ιβάν Μασόν.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ:

“Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ιβάν Μασόν. Ο Γάλλος(γεννημένος στην Γουαδελούπη) δεξιός μπακ αγωνίζεται με άνεση και στις δύο πτέρυγες της άμυνας και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Δουνκέρκ και στην συνέχεια τον Ιανουάριο του 2020 πήγε στην Σεντ Ετιέν. Στους «πράσινους» έπαιξε συνολικά σε 85 παιχνίδια σκοράροντας 5 φορές και δίνοντας και 3 ασίστ, με συμμετοχές στη Ligue 1 αλλά και στο Conference League. Αγωνίστηκε επίσης δανεικός για μία χρονιά με την Παρί FC.

Μακριά από την Γαλλία έπαιξε ως δανεικός στο Ισραήλ και την Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας σε 13 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει 172 συμμετοχές με 8 γκολ και 8 ασίστ.

Επίσης έχει χρισθεί διεθνής με τις ομάδες της Εθνικής Γουαδελούπης (5 συμμετοχές) και 3 συμμετοχές με την U-21 της Γαλλίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ιβάν Μασόν στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας.”

(*) Στο μεταξύ η ΠΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Χρήστο Γιούση, Bojan Kovacevic, Soufiane Chakla και Amr Warda.