Υποβολή αιτήσεων για χρήση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου αγωνιστικής περιόδου 2026 – 2027

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων καλεί τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Δήμου Λαρισαίων που αγωνίζονται στις Εθνικές κατηγορίες, καθώς και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίες της ΕΠΣΝ Λάρισας, και ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν δημοτικά γήπεδα για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, να παραλάβουν το σχετικό έντυπο αίτησης από τη Γραμματεία του Τμήματος Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η διάθεση των δημοτικών γηπέδων θα πραγματοποιηθεί με βάση την προτεραιότητα των ομάδων της συνοικίας όπου βρίσκεται το γήπεδο και, στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται τα σωματεία. Συγκεκριμένα, προτεραιότητα θα έχουν: τα σωματεία των Εθνικών κατηγοριών, τα σωματεία της Α΄ κατηγορίας, τα σωματεία της Β΄ κατηγορίας και τα σωματεία της Γ΄ κατηγορίας των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΝ Λάρισας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, στην οδό Ρούσβελτ 59 (¨Χατζηγιάννειο¨ Πνευματικό Κέντρο), 1ος όροφος, καθώς και στο τηλέφωνο 2410 235260.