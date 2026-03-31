Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Σκότι Γουίλμπεκιν – Έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο τουρκικός σύλλογος και ο παίκτης προχώρησαν σε κοινή λύση της συνεργασίας τους, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα.
Ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών την περσινή σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ο ίδιος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο η επιστροφή του δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς τραυματίστηκε εκ νέου τον Νοέμβριο.
Συγκεκριμένα, ο παίκτης παρουσίασε οίδημα στο ίδιο γόνατο και παρέμεινε εκτός δράσης για ακόμη τρεις μήνες. Η νέα αυτή επιβάρυνση δεν του επέτρεψε να βρει ρυθμό και να προσφέρει τα αναμενόμενα στην ομάδα.
Ως αποτέλεσμα, ο Γουίλμπεκιν δεν κατάφερε να ενισχύσει τη Φενέρμπαχτσε στο βαθμό που επιθυμούσαν τόσο ο ίδιος όσο και ο σύλλογος, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε κοινή απόφαση για τη λύση του συμβολαίου.
Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε σε μόλις έξι παιχνίδια, καταγράφοντας μέσο όρο 7,7 πόντους και 1,3 ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:
«Σε ευχαριστώ για όλα, Σκότι Γουίλμπεκιν!
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ συμφώνησε από κοινού να αποχωρήσει από τον Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2022-23 και συνέβαλε σε πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν του με τη ριγέ φανέλα μας.
Ευχαριστούμε τον Σκότι Γουίλμπεκιν για τη συνεισφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του».
Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını… pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 30, 2026
