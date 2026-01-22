Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Με ένα σουτ-«κεραυνό» του Ζαρουρί στο 86′ ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Europa League, για να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκριση στους «16».

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με μοιρασμένη την κατοχή, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έχασε δύο κλασσικές ευκαιρίες για να προηγηθεί στο 11′ και στο 29’από αποτυχημένες προσπάθειες του Φακούντο Πελίστρι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ένα τραγικό λάθος του Πάλμερ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Αμερικανός στόπερ έκανε λάθος κοντρόλ και χέρι και στο 62′ και ο Γιουσούφ με πέναλτυ έκανε το 1-0.

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμεσα αντίδραση, οι αλλαγές άργησαν να έρθουν(75′) αλλά μία από αυτές αποδείχτηκε «χρυσή». Ο Ζαρουρί με ατομική ενέργεια και τρομερό σουτ, νίκησε τον Γκροφ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 86′!

Η «χρυσή» ισοπαλία διατηρήθηκε μέχρι το τελικό σφύριγμα, κι έτσι ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκρισή στην ενδιάμεση φάση του Europa League.