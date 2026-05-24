«Φλέγεται» ο Πειραιάς για την κατάκτηση της Euroleague: Στο Δημοτικό Θέατρο μεταβαίνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague στο «T-Center» στον τελικό της Euroleague με την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 μεταβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου έχει στηθεί ήδη κερκίδα και Χιλιάδες φίλοι του «Θρύλου» έχουν ξεχυθεί στους δρόμους πανηγυρίζοντας την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους.

Στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου επικρατεί ήδη πανζουρλισμός και ντελίριο ενθουσιασμού από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που κατέκλυσαν το χώρο όπου αναμένεται να στηθεί πάρτι… μέχρι πρωΐας!

Ο Πειραιάς έχει ήδη φωταγωγηθεί και φοράει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί τους νέους Πρωταθλητές Ευρώπης!

Σε ένα ματς θρίλερ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του «Telekom Center Athens». Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τα πάντα για να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από τέσσερα ανεπιτυχή Final Four, κατάφεραν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα και να βρεθούν ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

