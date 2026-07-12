Φουρνιέ: «Υπάρχει ένα τοξικό κλίμα μεταξύ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού – Ο ιδιοκτήτης τους δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στο First Team μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα στα ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και στην αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο Γάλλος γκαρντ των Ερυθρόλευκων μίλησε και για την μεταγραφή του Μουστάφα Φαλ στους Πράσινους, και παραδέχτηκε πως ο συμπατριώτης τους έκανε μία επιλογή με γνώμονα το καλό για την οικογένειά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ:

«Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Θέλω όμως να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτόν. Του είχα μιλήσει και μου είπε ότι του πήρε μια εβδομάδα να συνηθίσει την ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα, το να τον βλέπω τώρα με τη πράσινη φανέλα μου φαίνεται παράξενο. Και δεδομένου ότι πέρασε πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει να του φαίνεται ακόμα παράξενο. Έκανε μια επιλογή για την οικογένειά του. Προφανώς, είναι μια οικονομική επιλογή. Δεν είναι μια επιλογή που μπορώ να κρίνω.

Στόχος του ήταν επίσης να παίξει, και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς… Κοίτα, κάποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια αλλαγή, ενώ άλλοι όχι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τον Μους.

Η αντιπαλότητα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, και, ειλικρινά, είναι τρομερό. Και είναι κρίμα, γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί είναι απίστευτοι, και κατέληξαν να γίνουν μια νομική μάχη, μια διαμάχη στο γήπεδο, πίεση στους διαιτητές, ενώ κάποια από τα σπίτια τους υπέστησαν βανδαλισμούς. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί βιτρίνα για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα απόλυτο χάος.

Δεν ξέρω πού ξεκίνησε. Μισούν ο ένας τον άλλον εδώ και τόσο καιρό που δεν ξέρεις πια ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που δεν γνωρίζω. Αλλά είναι σαφές ότι ο ιδιοκτήτης τους (σσ. ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος) δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές, και βασικά, αυτό είναι όλο. Ξεκινά η σειρά των αγώνων και όλοι είναι ξεσηκωμένοι. Οι οπαδοί έρχονται και μας ζητούν να κερδίσουμε, και δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ. Θέλουν να συντρίψουν την αντίπαλη ομάδα. Ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ».