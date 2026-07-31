Φράνκο Μπαρέζι: Πέθανε ο εμβληματικός Ιταλός ποδοσφαιριστής

Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι, σε ηλικία 66 ετών. Ο Ιταλός θρυλικός ποδοσφαιριστής είχε γεννηθεί στις 8 Μαΐου του 1960 και ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Μίλαν, στην οποία ο σπουδαίος αθλητής αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, από το 1977 ως το 1997.

Στην ανακοίνωση με την οποία η Μίλαν «αποχαιρέτησε» τον θρυλικό αρχηγό της, αναφέρεται ότι: «Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν βυθίζεται στο πένθος μετά την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική του φανέλα με το νούμερο 6.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τα συμμερίζεται κάθε φίλαθλος των “ροσονέρι”, που νιώθει αυτή την απώλεια σαν δική του».