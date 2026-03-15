Φόρμουλα 1: Ακυρώνονται οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Tα Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι διοργανώτριες αρχές του μηχανοκίνητου σπορ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από πλήρη συνεννόηση της μητρικής εταιρείας και ιδιοκτήτριας των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 (Liberty Media) με τη διοικούσα αρχή (FIA) και τους αντίστοιχους διοργανωτές σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Αν και εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, τελικά αποφασίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν θα αντικατασταθούν από κάποιους άλλους τον Απρίλιο.