Χάλκινο μετάλλιο για την Ελπίδα Διακουμή του ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας στο Hereya Open

Την τρίτη θέση κατέκτησε η αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Ταεκβοντό Λάρισας, Ελπίδα Διακουμή, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στο 19th Hereya Open, που διεξήχθη την Κυριακή 26 Απριλίου στη Σλίβνιτσα της Βουλγαρίας.

Η νεαρή αθλήτρια αγωνίστηκε ως μέλος του επίλεκτου κλιμακίου της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος, αποδεικνύοντας το υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο και δικαιώνοντας την προσπάθεια τόσο της ίδιας όσο και του συλλόγου της.

Σημαντική είναι και η συμβολή των προπονητών της, Αθανάσιου Τριανταφύλλου και Απόστολου Ιακωβάκη, που στηρίζουν σταθερά την πορεία και την εξέλιξή της.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τον ΑΣ Ταεκβοντό Λάρισας, ο οποίος συνεχίζει να αναδεικνύει αθλητές που στελεχώνουν το επίλεκτο κλιμάκιο της ΕΤΑΒΕ, έχοντας δυναμική και σταθερή παρουσία σε διοργανώσεις.

Συνολικά, το επίλεκτο κλιμάκιο της ΕΤΑΒΕ κατέγραψε εντυπωσιακή παρουσία, κατακτώντας 15 χρυσά, 14 ασημένια και 9 χάλκινα μετάλλια, εξασφαλίζοντας την 1η θέση στη γενική κατάταξη όλων των κατηγοριών, καθώς και την πρώτη θέση στην κατηγορία Cadets.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις επιτυχίες τους, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελπίδα Διακουμή για τη διάκρισή της. Τέλος, ευχαριστεί τη διοίκηση της Ε.ΤΑ.Β.Ε για την ευκαιρία που δίνει κάθε φορά στους ελπιδοφόρους αθλητές.