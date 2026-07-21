Χάος μετά τον τελικό του Μουντιάλ: Η FIFA ανοίγει πειθαρχική έρευνα κατά της Αργεντινής

Η FIFA ξεκίνησε επίσημη πειθαρχική έρευνα σε βάρος της Αργεντινής για τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον οποίο η Ισπανία επικράτησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο.

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Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA όρισε ειδικό εισαγγελέα δεοντολογίας και πειθαρχίας προκειμένου να διερευνήσει όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα στο MetLife Stadium. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, ποδοσφαιριστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου ενδέχεται να τιμωρηθούν με αποκλεισμό, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) κινδυνεύει και με χρηματικό πρόστιμο.

Η συμπλοκή μετά τη λήξη

Μετά την ήττα από την Ισπανία, αρκετοί παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της Αργεντινής συγκρούστηκαν με Ισπανούς ποδοσφαιριστές την ώρα που εκείνοι πανηγύριζαν την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Στα επεισόδια φέρονται να συμμετείχαν οι Ναουέλ Μολίνα, Λεάντρο Παρέδες, Τιάγκο Αλμάδα και ο βοηθός προπονητή Ρομπέρτο Αγιάλα.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι ο Παρέδες είχε αποβληθεί επειδή έπιασε από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ωστόσο η σχετική ένδειξη αφαιρέθηκε λίγο αργότερα και η FIFA επιβεβαίωσε ότι δεν επιβλήθηκε καμία πειθαρχική ποινή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η μοναδική αποβολή της Αργεντινής στον τελικό ήταν εκείνη του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Σύμφωνα με την περιγραφή του BBC, η ένταση ξέσπασε όταν ο Ρόδρι, που είχε αντικατασταθεί στην παράταση, έτρεξε από τον πάγκο για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Καθώς περνούσε δίπλα από τον Ναουέλ Μολίνα, ο Αργεντινός αμυντικός φάνηκε να τον χτυπά στο χέρι ή στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη συμπλοκή.

Ο Έρικ Γκαρθία έσπευσε να υποστηρίξει τον Ρόδρι και τότε ενεπλάκη ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος φέρεται να τον χτύπησε στον λαιμό.

Ο Γκάβι προσπάθησε να παρέμβει, όμως ο Τιάγκο Αλμάδα τον έριξε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ο Παρέδες τον έσπρωξε στο πρόσωπο. Παράλληλα, ο βοηθός προπονητή Ρομπέρτο Αγιάλα φάνηκε να πιάνει από τον λαιμό τον Γκαρθία και στη συνέχεια να χτυπά τον Ντάνι Όλμο.

⚽️ FIFA has opened disciplinary proceedings against Argentina following the mass brawl after the 2026 World Cup final According to media reports, Leandro Paredes grabbed Spain defender Eric García by the throat. Nahuel Molina punched Rodri in the stomach, while Argentina… https://t.co/Tp2ZD5JMlV pic.twitter.com/SbVengE1uS — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Οι αντιδράσεις

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός Άλαν Σίρερ χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά των Αργεντινών.

«Δεν υπάρχει καμία θέση για τέτοιες ενέργειες. Ξέρουμε πόσο πονάει η ήττα, αλλά υπάρχει τρόπος να χάνεις. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια αντίδραση από την Αργεντινή», σχολίασε στο BBC.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας Τζο Χαρτ, ο οποίος έκανε λόγο για «αποκρουστική συμπεριφορά».

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό.

«Είμαστε μεγαλόψυχοι στη νίκη και πρέπει να είμαστε μεγαλόψυχοι και στην ήττα. Χάσαμε τον αγώνα και το αποδεχόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματά η ζωή ή ότι ξεχνάμε όσα πετύχαμε για να φτάσουμε ως εδώ», δήλωσε.

Τι προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας της FIFA

Η FIFA θα εξετάσει εάν υπήρξαν παραβιάσεις του άρθρου 13 του Πειθαρχικού Κώδικα, που αφορά την προσβλητική συμπεριφορά και τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να κατηγορηθούν για παραβίαση των βασικών κανόνων ευπρεπούς συμπεριφοράς ή για ενέργειες που δυσφημούν το ποδόσφαιρο και τη FIFA.

Ο ειδικός εισαγγελέας θα αξιολογήσει τόσο επιβαρυντικά όσο και ελαφρυντικά στοιχεία και έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί αποκλεισμούς με παγκόσμια ισχύ.

Υπότροπη η Αργεντινή

Δεν είναι η πρώτη φορά που η AFA βρίσκεται αντιμέτωπη με πειθαρχικές διαδικασίες.

Μετά τον τελικό του Μουντιάλ του 2022 απέναντι στη Γαλλία, η ομοσπονδία τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 18.300 λιρών για τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της κατά τους πανηγυρισμούς.

Ακολούθησε το 2024 η υπόθεση του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για βίντεο με σύνθημα που η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χαρακτήρισε ρατσιστικό και μεροληπτικό, ενώ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες τιμωρήθηκε τότε με αποκλεισμό δύο αγώνων για προσβλητική συμπεριφορά.

Παράλληλα, η FIFA έχει ήδη κινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά της Αργεντινής για το πανό «Las Malvinas son Argentinas» («Τα Νησιά Φόκλαντ είναι αργεντίνικα») που ύψωσαν οι παίκτες της μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ. Ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές και οι ποδοσφαιριστές που το κρατούσαν, μεταξύ των οποίων οι Κριστιάν Ρομέρο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο και Λισάντρο Μαρτίνες.

Η FIFA δεν έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έρευνας ούτε για το πότε θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.