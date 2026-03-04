Χάρι Μαγκουάιρ: Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για τη συμπλοκή στη Μύκονο

Ο Άγγλος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, καταδικάστηκε σήμερα (4/3) σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή από δικαστήριο στη Σύρο, για τρεις κατηγορίες, που αφορούν συμπλοκή στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020.

Ο Μαγκουάιρ καταδικάστηκε σε 21 μήνες και 10 ημέρες φυλάκιση με αναστολή το 2020, αφού αρχικά κρίθηκε ένοχος για επανειλημμένη σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας, βία κατά δημοσίων υπαλλήλων και προσβολή.

Την επόμενη μέρα -όπως αναφέρει το BBC-, η νομική ομάδα του Μαγκουάιρ άσκησε έφεση κατά της ετυμηγορίας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η έφεση ακύρωσε την καταδίκη του και σήμαινε ότι θα υπήρχε πλήρης επανάληψη της δίκης.

Η επανάληψη της δίκης αναβλήθηκε τέσσερις φορές μεταξύ 2023 και 2025- λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών δικηγόρων και των προβλημάτων προγραμματισμού-, πριν ξαναρχίσει σήμερα (4/3) στη Σύρο.

Εκεί το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μαγκουάιρ είναι ένοχος για μη σοβαρή επίθεση, αντίσταση κατά της σύλληψης και απόπειρα δωροδοκίας. Σύμφωνα με τη μειωμένη σοβαρότητα των εγκλημάτων του αμυντικού, η ποινή του Μαγκουάιρ μειώθηκε σε 15 μήνες.

Θα ασκήσει νέα έφεση ο Μαγκουάιρ

Όπως αναφέρουν πηγές στο BBC Sport, ο Μαγκουάιρ αρνείται την τέλεση αδικήματος και σχεδιάζει να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Άγγλος αμυντικός απέρριψε μια σειρά από ευκαιρίες για εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσης, καθώς είναι αποφασισμένος να καθαρίσει το όνομά του νομικά.

Ο 32χρονος βρίσκεται στην αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον αποψινό (4/3) αγώνα της Premier League εναντίον της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ. Ο Μαγκουάιρ δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως στην ακροαματική διαδικασία, μπορούσε να εκπροσωπηθεί από τους δικηγόρους τους.