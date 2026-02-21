Χαμός στην Σερβία: Επεισοδιακός ημιτελικός και αποκλεισμός της Παρτίζαν από την Μέγκα Μπάσκετ

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Σερβίας ανάμεσα στην Παρτιζάν και τη Μέγκα σημαδεύτηκε από σοβαρή ένταση, καθώς οι διαιτητές διέκοψαν προσωρινά τον αγώνα λόγω υβριστικών συνθημάτων και ρίψης αντικειμένων από την εξέδρα.

Σύμφωνα με σερβικά Μέσα, οι οπαδοί της Παρτιζάν ξεκίνησαν να βρίζουν τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα, Νεμπόισα Τσόβιτς. Οι διαιτητές αντέδρασαν άμεσα και διέκοψαν προσωρινά την αναμέτρηση, με το σκορ στο 61-47 υπέρ της Μέγκα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν φίλαθλοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς το παρκέ, γεγονός που ανάγκασε τους διαιτητές να αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mozzart Sport (@mozzartsport)

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους σημειώθηκε νέα ρίψη αντικειμένων. Οι διαιτητές αποφάσισαν μερική εκκένωση του γηπέδου, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής συνέχισης του αγώνα. Μετά την αποκατάσταση της τάξης, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Η Μέγκα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με επιβλητική εμφάνιση και πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.