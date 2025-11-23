Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αλλαγή στο πρόγραμμα της Τελετής Αφής

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε γνωστό ότι η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας «Milano Cortina 2026» θα πραγματοποιηθεί τελικά στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας, χωρίς την παρουσία του κόσμου.

Αναλυτικά: «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, και την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας “Milano Cortina 2026” θα πραγματοποιηθεί τελικά στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής. Λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυνατή.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την αλλαγή αυτή και για οποιαδήποτε αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές».