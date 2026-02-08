Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Βίντεο-σοκ από τη δραματική πτώση Αμερικανίδας σκιέρ – Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή

Η προσπάθεια επιστροφής της Lindsey Vonn στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο – Κορτίνα έληξε δραματικά το πρωί της Κυριακής, όταν η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια της γυναικείας κατάβασης, αφήνοντας τους θεατές και την οικογένειά της σε σοκ.

Λίγο μετά την εκκίνηση, η Vonn εκτοξεύτηκε στον αέρα και δεν κατάφερε να προσγειωθεί σωστά, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο χιόνι.

BREAKING: WATCH: Lindsey Vonn’s Olympic downhill run ended in disaster as she crashed early in the race, crushing her chances of winning a medal. The dramatic moment was captured on video. pic.twitter.com/v9wShvl0jh — 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) February 8, 2026

Αεροδιακομιδή για την Αμερικανίδα σκιέρ

Σημειώνεται πως η Αμερικανίδα σκιέρ επέλεξε να αγωνιστεί παρά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στο αριστερό γόνατο (ρήξη του πρόσθιου χιαστού).

Μετά την πτώση, η Vonn παρέμεινε πεσμένη στην πίστα για αρκετά λεπτά, και ο αγώνας διακόπηκε ενώ οι γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Η 41χρονη τελικά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός πίστας, με τους συναθλητές της και τους θεατές να τη χειροκροτούν.

🔥🇮🇹 | Wat een nare aftocht van Lindsey Vonn na haar val. Ze verlaat de pist wel met een groot applaus.⛷️🥇 #MilanoCortina2026 Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/73hvDPNr10 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 8, 2026

Bei den ZDF-Kommentatoren fröhliches Gelächter, während Lindsey Vonn schwer verletzt und vor Schmerzen schreiend mit dem Helikopter abtransportiert wird. Statt das empathisch zu kommentieren, freut sich das ZDF-Team über die deutsche Leistung: “Gibt auch gute Nachrichten…”… pic.twitter.com/hKEXujT6TE — Julian Reichelt (@jreichelt) February 8, 2026

Έπειτα από περίπου 20 λεπτά, ο αγώνας συνεχίστηκε, ενώ η αποστολή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Vonn βρίσκεται αυτή τη στιγμή «υπό αξιολόγηση από το ιατρικό προσωπικό».

Praying for our hometown Minnesota girl Lindsey Vonn! Airlifted off the Dolomites after terrible crash in the downhill. My heart is broken for her. #Warrior #Downhill #Olympics pic.twitter.com/bk2N3KaVyB — Sick of Magat Hypocrisy,Sycophants and Lies (@1bluestarmomma) February 8, 2026



«Αυτό ήταν σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλαμε να δούμε. Συνέβη πολύ γρήγορα…» δήλωσε η αδελφή της, Καρίν Κίλντοου, στο NBC. «Τόλμησε πολύ. Έδωσε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις, αλλά ελπίζουμε να είναι καλά».

Η Vonn ήταν πρόθυμη να ρισκάρει τα πάντα για μια ακόμη ευκαιρία να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Τα μετάλλια της Vonn

Η Lindsey Vonn έχει κατακτήσει στο παρελθόν το χρυσό στη γυναικεία κατάβαση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010, ενώ έχει επίσης χάλκινο μετάλλιο από το Super-G του 2010 και άλλο ένα χάλκινο στην κατάβαση του 2018 στο Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας.

Πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, η Vonn έχει συμμετάσχει σε τέσσερις Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (2002, 2006, 2010, 2018), καθιστώντας την μία από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες σκιέρ.

Έχασε τους Αγώνες του 2014 λόγω τραυματισμού.