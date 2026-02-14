Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο βουδιστής μοναχός του… σνόουμπορντ στο προσκήνιο μετά τα 3 μετάλλια της Νότιας Κορέας

Ένας βουδιστής μοναχός τράβηξε τη διεθνή προσοχή αφότου η Νότια Κορέα κατέκτησε 3 Ολυμπιακά μετάλλια στο snowboard στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, ένα άθλημα που δεν ήταν δημοφιλές στην πατρίδα του. Ο μοναχός του Ναού Μπονγκσούνσα, Χοσάν, ξεκίνησε έναν διαγωνισμό νέων πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, του οποίου οι απόφοιτοι ανέβηκαν στο βάθρο αυτόν τον μήνα στην Ιταλία και ανάμεσα στα μετάλλια είναι και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Νότιας Κορέας στο άθλημα.

Και οι τρεις κάτοχοι μεταλλίων, ο Choi Ga-on, ο Kim Sang-kyum και ο Yu Seung-eun, είναι «Παιδιά του Ντάρμα», έχοντας αγωνιστεί στον Διαγωνισμό Σνόουμπορντ Ντάρμα, τον οποίο ίδρυσε ο μοναχός, επιβεβαίωσε ο ναός του στο AFP.

«Ο Χοσάν είναι προφανώς πανευτυχής. Προσεύχεται για τους αθλητές», δήλωσε ο Λι Κιουνγκ-μιν, αναπληρωτής διευθυντής του Ναού Μπονγκσούνσα.

«Ταυτόχρονα, αισθάνεται λίγο άβολα που μόνο οι νικητές μεταλλίων τραβούν την προσοχή και όχι άλλοι αθλητές που αγωνίστηκαν», πρόσθεσε.

Ο Χοσάν αρνήθηκε να μιλήσει

Ο Χοσάν αρνήθηκε να μιλήσει στο AFP, επικαλούμενος τα καθήκοντά του και το προκαθορισμένο πρόγραμμα προσευχής του.

Ο μοναχός, 60 ετών, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το άθλημα το 1995, όταν προσκλήθηκε από ένα χιονοδρομικό κέντρο να προσευχηθεί για την ασφάλειά του.

Μίλησε με νεαρούς αναβάτες εκεί, οι οποίοι του είπαν ότι αγαπούσαν το snowboarding για την ελευθερία που τους έδινε – σε αντίθεση με το σκι, μπορούσαν να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, στο χιόνι και στον αέρα – κάτι που θεωρούσε ότι αντανακλούσε το ιδανικό του Βουδισμού για αληθινή ελευθερία.

Επίδοξοι αθλητές

Αφού έμαθε ότι πολλοί νεαροί αθλητές δυσκολεύονταν να καλύψουν το κόστος της προπόνησής τους – κάποιοι αναγκάστηκαν να αναλάβουν εργασία μερικής απασχόλησης – ο Σεβάσμιος Χοσάν ξεκίνησε τον διαγωνισμό που έδωσε χρηματικά έπαθλα και αργότερα οι Βουδιστές συνάδελφοί του προσέφεραν την υποστήριξή τους.

Το snowboarding δεν έχει κερδίσει εδώ και καιρό δημοτικότητα στη Νότια Κορέα, αλλά εκείνος συνέχισε τον διαγωνισμό, ο οποίος τελικά έγινε μια βασική πλατφόρμα για επίδοξους snowboarders.

«Για την βουδιστική κοινότητα, είναι βαθιά συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους που βλέπαμε ως παιδιά να γίνονται μέλη της εθνικής ομάδας και μάλιστα να κερδίζουν ολυμπιακά μετάλλια», δήλωσε στο AFP ο Λι Κιουνγκ-μιν από τον Ναό Μπονγκσούνσα.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η πίστη μας έχει σταθεί στο πλευρό των παιδιών που κυνηγούν όνειρα που μπορεί να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν στην κοινωνία μας».

Είπε ότι οι κάτοχοι μεταλλίων Κιμ και Γιου συχνά περνούν χρόνο με τον μοναχό στον ναό όταν δεν προπονούνται, συμμετέχοντας σε βουδιστικές πρακτικές όπως ο διαλογισμός και οι 108 προστερνίσεις, μια τελετουργία που περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες πλήρεις υποκλίσεις.

«Υπάρχει μια βουδιστική παροιμία που λέει ότι ο λωτός ανθίζει από τη λάσπη», είπε ο Λι.

«Σε ένα άθλημα που κάποτε θεωρούνταν μη δημοφιλές και παραμελημένο, νιώθεις σαν να έχει πραγματικά ανθίσει ένας λωτός».