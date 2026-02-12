Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αποκλείστηκε ο Ουκρανός αθλητής για το «κράνος μνήμης» – «Σκοτώθηκαν, αλλά η φωνή τους είναι δυνατή»

Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Πέμπτη, λόγω του «κράνους μνήμης» που φορούσε και το οποίο απεικόνιζε αθλητές που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο 27χρονος, που προπονούνταν στην Ιταλία με το κράνος που φέρει τα ονόματα περίπου 24 νεκρών συμπατριωτών του, απομακρύνθηκε και του αφαιρέθηκε η διαπίστευση λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη του αγωνίσματος.

«Αποκλείστηκα από τον αγώνα. Δεν θα ζήσω τη δική μου Ολυμπιακή στιγμή», δήλωσε ο Χερασκέβιτς. «Σκοτώθηκαν, αλλά η φωνή τους είναι τόσο δυνατή, που η ΔΟΕ φοβάται».

Η ομάδα του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Το IOC επικαλείται τον κανονισμό 50.2 για απαγόρευση πολιτικών μηνυμάτων

Η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, συναντήθηκε με τον αθλητή πριν από την απόφαση, δηλώνοντας θλιμμένη επειδή δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί λύση.

«Κανείς — και σίγουρα όχι εγώ — δεν διαφωνεί με το μήνυμα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης», είπε. Ωστόσο, η ΔΟΕ έκρινε ότι παραβιάζει τον Ολυμπιακό Χάρτη και συγκεκριμένα τον κανονισμό 50.2 που απαγορεύει πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Επιτροπή φέρεται να είχε προτείνει εναλλακτικές, όπως τη χρήση μαύρου περιβραχιονίου ή την παρουσίαση του κράνους πριν και μετά τον αγώνα.

Σχέδιο διαμαρτυρίας από την Ουκρανία

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει κάποια μορφή διαμαρτυρίας, χωρίς ωστόσο να εξετάζει μποϊκοτάζ των Αγώνων.

Ο Χερασκέβιτς δήλωσε ότι η υπόθεση «εξυπηρετεί το αφήγημα της Ρωσίας» για τον πόλεμο, προσθέτοντας: «Ακόμα κι αν η ΔΟΕ θέλει να προδώσει τη μνήμη αυτών των αθλητών, εγώ δεν θα τους προδώσω».

Δεν υπήρξε σχόλιο από τη Μόσχα.

Λετονός προπονητής κατέθεσε ένσταση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόμπσλεϊ και Σκέλετον ζητώντας την επανένταξή του. Με την αφαίρεση της διαπίστευσης, ο Χερασκέβιτς δεν έχει πλέον πρόσβαση σε αγωνιστικούς χώρους, στο Ολυμπιακό Χωριό ή σε ζώνες για τα ΜΜΕ.