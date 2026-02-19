Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Δημόσια συγγνώμη από Αυστραλή παρουσιάστρια για live εμφάνιση – «Δεν έπρεπε να πιω, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες»

Αίσθηση προκάλεσε στην Αυστραλία βίντεο με αθλητική ρεπόρτερ να παραπαίει λεκτικά σε ζωντανή σύνδεση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, με την ίδια να ζητεί δημόσια συγγνώμη και τον πρωθυπουργό της χώρας να παίρνει θέση.

Η Ντάνικα Μέισον, μία από τις πιο γνωστές αθλητικoγράφους της χώρας, παραδέχθηκε ότι «υποτίμησε την κατάσταση» πίνοντας πριν από τη ζωντανή μετάδοση, ενώ απέδωσε το περιστατικό στο υψόμετρο, το κρύο και στο γεγονός ότι δεν είχε φάει.

Η αμήχανη ζωντανή σύνδεση

Στο απόσπασμα που έγινε viral, η Μέισον μπέρδευε τα λόγια της και αναφερόταν ασύνδετα σε… ιγκουάνα και στην τιμή του καφέ, επιχειρώντας να μεταδώσει αθλητικά νέα στην πρωινή εκπομπή Today.

«Κυριολεκτικά, η τιμή του καφέ εδώ είναι καλή, περισσότερο πρέπει να συνηθίσουμε την τιμή στις ΗΠΑ. Δεν είμαι σίγουρη για τα ιγκουάνα, πού πηγαίνουμε με αυτό;», είπε, εμφανώς μπερδεμένη, ενώ ο παρουσιαστής στο στούντιο γελούσε στο παρασκήνιο.

Δείτε βίντεο:

«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη»

Την επόμενη ημέρα, η ίδια εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή και ζήτησε συγγνώμη.

«Θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Δεν είναι το επίπεδο που θέτω για τον εαυτό μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι νιώθει «λίγο ντροπιασμένη».

Η ίδια εξήγησε:

«Υποτίμησα εντελώς την κατάσταση. Δεν έπρεπε να πιω, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Έχουμε κρύο, υψόμετρο και το ότι δεν είχα φάει δεν βοήθησε. Είμαι ειλικρινά πολύ λυπημένη».

Ο πρωθυπουργός στο πλευρό της

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι σχολίασε το περιστατικό δηλώνοντας πως είναι «υπέρ της Ντάνικα» και πως «δεν υπάρχει κάτι σοβαρό εδώ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για μείζον ζήτημα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αντιδράσεις ήταν διχασμένες: κάποιοι τη στήριξαν λέγοντας πως «απολάμβανε τη στιγμή», ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά».

Παρά τη θύελλα, οι συμπαρουσιαστές της εκπομπής την υπερασπίστηκαν, τονίζοντας πόσο σκληρά εργάζεται, με τον Καρλ Στεφάνοβιτς να τη χαρακτηρίζει «θρύλο».

Πηγή: BBC, Sky News Australia