Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σε «σταθερή κατάσταση» η Λίντσεϊ Βον μετά την επέμβαση στο πόδι της – Πώς έγινε το ατύχημα-σοκ στην πίστα του σκι

Ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν με αγωνία το αγώνισμα του αλπικού σκι γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, η Λίντσεϊ Βον υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό -έσπασε το πόδι της-, κάτι που προκάλεσε σοκ σε παρευρισκόμενους και τηλεθεατές. Η ομοσπονδία σκι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Βον είναι σε σταθερή κατάσταση μετά την επέμβαση για το κάταγμα.

Το περιστατικό με τη Βον έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα σκι την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Η Βον αγωνιζόταν με ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Η 41χρονη Βον συμμετείχε στην πέμπτη Ολυμπιάδα της (2002, 2006, 2010, 2018, 2026) και έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια (1 χρυσό, 2 χάλκινα).

Αεροδιακομιδή

Μετά την πτώση, ελικόπτερο την απομάκρυνε από την πίστα και μεταφέρθηκε αρχικά σε κλινική στην Κορτίνα, πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο στο Τρεβίζο.

Το νοσοκομείο Ca’ Foncello ανακοίνωσε ότι η Βον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το σπασμένο αριστερό πόδι της.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που η Βον εγκατέλειπε μια πίστα με αεροδιακομιδή.

Lindsey Vonn crashed in her final downhill race before the Winter Olympics on Friday and was airlifted from the course for medical checks, a troubling turn for the 41-year-old U.S. ski star just a week before the Milan Cortina Games. pic.twitter.com/9B8WI9yGb9 — The Associated Press (@AP) January 30, 2026

Είχε τραυματιστεί πριν τους Χειμερινούς Ο.Α.

Στις 30 Ιανουαρίου, στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, είχε υποστεί ρήξη του αριστερού πρόσθιου χιαστού, βλάβη στον μηνίσκο και μώλωπες στα οστά σε μια πτώση.

Here is the replay of Lindsey Vonn’s crash:#FISAlpine | #WorldCupCransMontana pic.twitter.com/1xhAuQanP0 — Team USA Olympics Updates and Coverage (@TeamUSAOLYCov) January 30, 2026



Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό της, η Βον ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί στην πέμπτη και τελευταία Ολυμπιάδα της.

Δήλωσε ότι ένιωθε το γόνατό της σταθερό και δυνατό, και ότι είχε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα κάνοντας εντατική αποκατάσταση, ασκήσεις στην πισίνα, προπόνηση με βάρη και πλειομετρικές ασκήσεις.

One of the most incredible athletic performances post injury – Lindsey Vonn tore her left ACL and meniscus 7 days ago. Over the past week she posted footage of her rehabbing at such a high level of function. Today she completed a training run in preparation for the Winter… pic.twitter.com/Si0DoW8tVi — NRL PHYSIO (@nrlphysio) February 6, 2026

«Σε σταθερή κατάσταση»

Η ομοσπονδία σκι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Βον είναι σε σταθερή κατάσταση.

Το Ca’ Foncello δήλωσε στο AP ότι «υποβλήθηκε σε ορθοπεδική επέμβαση για σταθεροποίηση κατάγματος που διαπιστώθηκε στο αριστερό της πόδι», ενώ αντιμετωπίστηκε από διεπιστημονική ομάδα.

«Θα είναι καλά, αλλά θα είναι μια διαδικασία», δήλωσε η Ανούκ Πάτι, υπεύθυνη αθλητισμού για την ομοσπονδία σκι και snowboard των ΗΠΑ, στο Associated Press.

«Αυτό το άθλημα είναι αδυσώπητο και οι άνθρωποι πρέπει να θυμούνται, όταν παρακολουθούν, ότι αυτοί οι αθλητές ρίχνονται σε ένα βουνό και πηγαίνουν πραγματικά πολύ γρήγορα».

Πώς έγινε το ατύχημα

Η Βον χτύπησε τη τέταρτη πύλη με το δεξί της χέρι, χάνοντας την ισορροπία της. Προσπάθησε να επαναφέρει τον έλεγχο, αλλά τα πόδια της είχαν ήδη ανοίξει και το βάρος της μετακινήθηκε γρήγορα προς τα πίσω, τραβώντας την μαζί του.

Έπεσε προς τα δεξιά και στη συνέχεια κύλησε με το κεφάλι στο χιόνι.

BREAKING: 🇺🇸 Lindsey Vonn suffers catastrophic crash during #Olympics downhill run. She would be airlifted to a helicopter 🚁 after 10 minutes on the course. pic.twitter.com/Txkx8dWA9l — Bill Speros (@billsperos) February 8, 2026



«Τα πράγματα συμβαίνουν τόσο γρήγορα σε αυτό το άθλημα», δήλωσε η συναθλήτριά της από τις ΗΠΑ, Μπέλα Ράιτ, μετά τον αγώνα. «Φαινόταν ότι η Λίντσεϊ είχε απίστευτη ταχύτητα … και τελείωσε έτσι απλά».

Η τριπλή Ολυμπιονίκης παρέμεινε ξαπλωμένη στο χιόνι, και ακούγονταν οι κραυγές από τον πόνο της.

Οι αναστεναγμοί των θεατών αντικαταστάθηκαν από σιωπή, καθώς οι γιατροί είχαν πέσει από πάνω της στο σημείο για να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η Βον παρέμεινε στην πίστα περίπου 13 λεπτά πριν φορτωθεί στο ελικόπτερο.

Παρά τον πόνο, η Βον κινούσε τα χέρια, το κεφάλι και τον λαιμό της.