Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Το «clapback» της Αϊλίν Γκου σε ερώτηση για τα αργυρά μετάλλια

Η Αϊλίν Γκου έγινε viral μετά την απάντησή της σε δημοσιογράφο που τη ρώτησε αν βλέπει τα φετινά της μετάλλια ως «δύο ασημένια που κέρδισε ή δύο χρυσά που έχασε».

Η 22χρονη αθλήτρια, η οποία έχει ήδη δύο αργυρά στο Μιλάνο και πλέον είναι η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία του freestyle σκι σε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο.

«Είμαι η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα freeskier στην ιστορία. Νομίζω ότι αυτό απαντά από μόνο του», είπε γελώντας. Και πρόσθεσε: «Το να κερδίζεις μετάλλιο στους Ολυμπιακούς είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι εκθετικά πιο δύσκολο».

«Γελοία οπτική»

Η Γκου χαρακτήρισε «γελοία οπτική» το δίλημμα «δύο χαμένα χρυσά ή δύο κερδισμένα αργυρά», ξεκαθαρίζοντας ότι επικεντρώνεται στο να παρουσιάζει το καλύτερο σκι της καριέρας της.

«Κάνω πράγματα που κυριολεκτικά δεν έχουν ξαναγίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι υπεραρκετό», είπε, κλείνοντας με ένα κοφτό «ευχαριστώ».

Περηφάνια για κάθε μετάλλιο

Γεννημένη και μεγαλωμένη στις ΗΠΑ αλλά αγωνιζόμενη με την ομάδα της Κίνας, η Γκου έχει ήδη δύο χρυσά και ένα ασημένιο από το Πεκίνο και διεκδικεί ακόμη ένα μετάλλιο στο άθλημα του χάφπαϊπ (halfpipe).

Τόνισε ότι κάθε μετάλλιο είναι «εξίσου δύσκολο» και ότι όσο αυξάνονται οι επιτυχίες της, αυξάνονται και οι προσδοκίες. Παρά τις αντιδράσεις που είχε δεχθεί για την επιλογή της να αγωνίζεται για την Κίνα, δήλωσε πως αυτή τη φορά νιώθει ότι συμμετέχει «επειδή το θέλει» και όχι επειδή είναι η προφανής επιλογή.

Πηγή: People, Reuters