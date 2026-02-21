Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τρομακτικό ατύχημα για την Καμίλα Σέλιερ – Τραυματίστηκε στο μάτι από λεπίδα παγοπέδιλου

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Milano Ice Skating Arena, όταν η Πολωνή αθλήτρια του short track, Καμίλα Σέλιερ, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγώνα των 1500 μέτρων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 25χρονη βρισκόταν μέσα στο γκρουπ των αθλητριών στον τελευταίο γύρο, όταν έχασε την ισορροπία της στη στροφή και δέχτηκε τη λεπίδα παγοπέδιλου άλλης αθλήτριας στην περιοχή του

αριστερού ματιού. Στη συνέχεια προσέκρουσε στον τοίχο του στίβου, ενώ άμεσα άρχισε να αιμορραγεί.

Αγώνας σταμάτησε – Κάλυψαν τη σκηνή με λευκό σεντόνι

Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει στο σημείο. Η Σέλιερ δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες πίσω από λευκό κάλυμμα, ώστε να προστατευτεί από τα βλέμματα του κοινού, καθώς η αιμορραγία ήταν έντονη.

Ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου, προλαβαίνοντας ωστόσο να υψώσει τον αντίχειρα προς τους θεατές σε ένδειξη ότι είχε τις αισθήσεις της. Στο πάγο παρέμειναν ίχνη αίματος, τα οποία χρειάστηκε να καθαρίσει το προσωπικό πριν συνεχιστεί η διοργάνωση.

Ποινή σε Αμερικανίδα αθλήτρια

Η Αμερικανίδα Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ τιμωρήθηκε για αντικανονικό προσπέρασμα, το οποίο σύμφωνα με τους κριτές συνέβαλε στη σύγκρουση, χάνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά. Στην πτώση ενεπλάκη και η Ιταλίδα πολυολυμπιονίκης Αριάνα Φοντάνα, χωρίς όμως να τραυματιστεί σοβαρά, πέρα από ένα χτύπημα στο ισχίο.

Εκτός κινδύνου το μάτι της

Πολωνοί αξιωματούχοι ανέφεραν αργότερα ότι η Σέλιερ δεν υπέστη σοβαρή βλάβη στο μάτι. Υποβλήθηκε σε ράμματα για το βαθύ κόψιμο και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, η Φοντάνα κατάφερε να τερματίσει δεύτερη πίσω από τη Βελγίδα Χάνε Ντεσμέτ, εξασφαλίζοντας θέση στα ημιτελικά.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γυναίκα που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο σε ηλικία 20 ετών αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα συμπτώματα που αγνόησα» Επεισοδιακή καταδίωξη ανοιχτά της Λέρου – Συνελήφθη 27χρονος διακινητής, εντοπίστηκαν 28 μετανάστες «Πόλεμος» Τραμπ με το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ για τους δασμούς Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Όπου φύγει – φύγει οι Αθηναίοι – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, ομαλή η έξοδος από Ελευσίνα

NEW: Polish speed skater Kamila Sellier rushed to the hospital after getting struck near the eye with an opponent’s blade. The 25-year-old athlete was racing in a women’s 1500-meter race when she fell before an opponent’s skate hit her face. According to CBS News, Sellier was… pic.twitter.com/4gfJW5sGGH — Collin Rugg (@CollinRugg) February 20, 2026

Πηγή:7News