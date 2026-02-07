Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Χρώμα και λάμψη αστέρων στην τελετή έναρξης – Η Μαράια Κάρεϊ, ο Μποτσέλι και ο φόρος τιμής στον Αρμάνι – Πρώτη στην παρέλαση η Ελλάδα

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε το βράδυ της Παρασκευής σε Μιλάνο και Κορτίνα, σηματοδοτώντας την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου. Η τελετή ξεκίνησε σε διαφορετικές σκηνές, συνδυάζοντας καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διεθνείς παρουσίες και πολιτικές αντιδράσεις, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η ελληνική αποστολή, με σημαιοφόρο τη Νεφέλη Τίτα, καθώς η Ελλάδα μπήκε πρώτη στην Παρέλαση των Εθνών.

Η τελετή σε τέσσερις πόλεις και η επίσημη έναρξη από τον Σέρτζιο Ματαρέλα

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τέσσερις τοποθεσίες: το στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο, την Κορτίνα, το Πρεντάτσο και το Λιβίνιο. Οι διοργανωτές έδωσαν κεντρικό μήνυμα την έννοια της «αρμονίας», συμβολίζοντας τη συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις.

Ο Πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, κήρυξε την επίσημη έναρξη των Αγώνων, δίνοντας το σήμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο 84χρονος Ματαρέλα μίλησε από το Σαν Σίρο, ενώ η τελετή συνδέθηκε ζωντανά με τις υπόλοιπες πόλεις σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων.

Στο στάδιο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολιτικές αντιδράσεις και μήνυμα ενότητας από τη ΔΟΕ

Το κοινό στο Μιλάνο αντέδρασε έντονα όταν ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε στην οθόνη κρατώντας τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ αποδοκιμασίες υπήρξαν και κατά την παρουσίαση της ισραηλινής αποστολής.

Στην αντίπερα όχθη, στην Κορτίνα, το κοινό επεφύλαξε θερμή υποδοχή στους ίδιους αθλητές. Οι Ουκρανοί αθλητές γνώρισαν θερμό χειροκρότημα, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, έστειλε μήνυμα ενότητας δηλώνοντας: «Ας γιορτάσουμε όσα μας ενώνουν – όλα όσα μας κάνουν ανθρώπους». Η Κόβεντρι συμμετέχει για πρώτη φορά στους Αγώνες ως επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Μαράια Κάρεϊ και δύο Ολυμπιακούς βωμούς

Η Μαράια Κάρεϊ άνοιξε τη βραδιά τραγουδώντας το θρυλικό ιταλικό κομμάτι «Nel blu, dipinto di blu» (Volare). Για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων, άναψαν δύο Ολυμπιακοί βωμοί – ένας στο Μιλάνο και ένας στην Κορτίνα.

Κεντρικό ρόλο στη φλόγα είχαν οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντεμπορά Κομπανιόνι, με τον Τόμπα να είναι ο τελευταίος λαμπαδηδρόμος που άναψε τον βωμό κάτω από την Αψίδα της Ειρήνης.

Η σκηνή στο Σαν Σίρο ήταν εντυπωσιακή: δεκάδες καλλιτέχνες ανέβηκαν σε μια σπειροειδή κατασκευή που άνοιγε συμβολικά προς τις άλλες σκηνές, τιμώντας την ιταλική ομορφιά, τον μύθο του Έρωτα και της Ψυχής, αλλά και τους συνθέτες Βέρντι, Πουτσίνι και Ροσίνι.

Διαδηλώσεις και «λογιστική πρόκληση» για τους Αγώνες

Παρά το γιορτινό κλίμα, στο Μιλάνο σημειώθηκαν διαδηλώσεις ενάντια στην παρουσία αναλυτών της ICE, ενώ η παύση λειτουργίας σχολείων και δρόμων προκάλεσε παράπονα κατοίκων. Ωστόσο, ο ήλιος και η ατμόσφαιρα κράτησαν τη διάθεση εορταστική.

Οι Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα (6–22 Φεβρουαρίου) καλύπτουν 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε επτά πόλεις της βόρειας Ιταλίας, γεγονός που χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές ως «λογιστική πρόκληση», παρότι διεξάγονται σε γνώριμα εδάφη των Άλπεων.

Γεωπολιτικό πλαίσιο και Ολυμπιακή ανακωχή

Οι Αγώνες διεξάγονται υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Η Κόβεντρι εξέφρασε την ελπίδα ότι το «πνεύμα των Αγώνων» θα βοηθήσει να παραμεριστούν οι συγκρούσεις.

Ο Πάπας Λέων XIV κάλεσε τους λαούς να τηρήσουν την Ολυμπιακή ανακωχή, στηρίζοντας το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Ήδη, από τις 4 Φεβρουαρίου, είχαν ξεκινήσει αθλήματα όπως το curling, το χόκεϊ επί πάγου και το καλλιτεχνικό πατινάζ.

Παρουσίες, φόρος τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι και ελληνική συμμετοχή

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο και η Λάουρα Παουζίνι, ενώ η τελετή απέτισε φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο.

Η Ελλάδα άνοιξε, όπως πάντα, την Παρέλαση των Εθνών, με τη Νεφέλη Τίτα να οδηγεί την ελληνική ομάδα στο Πρεντάτσο, συνοδευόμενη από τους Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγελή, ενώ η Μαρία Ελένη Τσιόβολου παρέλασε στην Κορτίνα.

Η Τίτα επελέγη τελευταία στιγμή ως σημαιοφόρος, στη θέση του Αλέξανδρου Γκίννη.

Η ελληνική πλευρά είχε ζητήσει να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές στο Σαν Σίρο, αλλά οι διοργανωτές απέρριψαν το αίτημα, προκειμένου να μειωθεί η μετακίνηση από τα ορεινά χωριά.

Το θέαμα «Armonia» και η σύγχυση στην Κορτίνα

Η τελετή κορυφώθηκε με το θέαμα «Armonia», που αναπαριστά τη σύνδεση της αστικής και ορεινής ζωής της Ιταλίας. Η Μαράια Κάρεϊ εντυπωσίασε ερμηνεύοντας στα ιταλικά το «Volare», ενώ η Κορτίνα φιλοξένησε παράλληλες εκδηλώσεις στα βουνά.

Παρά τον ενθουσιασμό, σημειώθηκε σύγχυση στην πρόσβαση στην Κορτίνα, καθώς πλήθος θεατών και δημοσιογράφων συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν το θέαμα, που αναμένεται να προσελκύσει τεράστιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό σε όλο τον κόσμο.