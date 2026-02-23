Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όσα συνέβησαν στην φαντασμαγορική τελετή λήξης στην Βερόνα – Δείτε βίντεο

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 ολοκληρώθηκαν με μια εντυπωσιακή τελετή λήξης στη Βερόνα, η οποία έβαλε την τελική σφραγίδα σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η Ιταλία έκλεισε αυλαία με εικόνες υψηλής αισθητικής και έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στη διεθνή αθλητική κοινότητα.

Από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν το επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Η τελετή λήξης χάρισε το τελευταίο χειροκρότημα στους διοργανωτές, με την ατμόσφαιρα στην ιστορική Αρένα της Βερόνα να συνδυάζει τέχνη και αθλητικά επιτεύγματα.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε: «Ευχαριστούμε Ιταλία για αυτούς τους μαγικούς Αγώνες!» και πρόσθεσε: «Τώρα που φτάνουμε στο τέλος αυτών των Αγώνων, νιώθω πολλά συναισθήματα. Λίγη θλίψη, ναι. Αλλά και τόση υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη καθώς λέω τα επόμενα λόγια: Αγαπητοί φίλοι, κηρύσσω τώρα τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026».

Η Τελετή Λήξης, με τίτλο «Beauty in Action» (Η Ομορφιά σε Δράση), ανέδειξε τον πολιτιστικό χαρακτήρα της Ιταλίας. Ο κορυφαίος Ιταλός χορευτής μπαλέτου Ρομπέρτο Μπόλε παρουσίασε ένα εντυπωσιακό εναέριο νούμερο, ενώ τα πανοραμικά πλάνα του υπαίθριου αμφιθεάτρου και οι ήχοι της όπερας έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

Η παρουσία της Ελλάδας

Η Ελλάδα συμμετείχε στους Αγώνες με πέντε αθλητές: τον Απόστολο Αγγέλη, την Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, τη Νεφέλη Τίτα, τον Αλέξανδρο Γκιννή και τη Μαρία Ελένη Τσιόβολου. Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου ανέλαβε ρόλο σημαιοφόρου στην τελετή λήξης και μπήκε πρώτη στο υπαίθριο θέατρο της Βερόνα, κρατώντας την ελληνική σημαία, με τους συναθλητές της να ακολουθούν.

Η είσοδος της ελληνικής αποστολής σηματοδότησε την έναρξη της εορταστικής ατμόσφαιρας των αθλητών, η οποία ολοκλήρωσε και επίσημα τη διοργάνωση.

Η επόμενη ημέρα των Αγώνων

Οι Αγώνες, που συνδιοργανώθηκαν από το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, αναπτύχθηκαν σε ευρεία γεωγραφική έκταση της βόρειας Ιταλίας. Η διοργάνωση έλαβε θετικά σχόλια ως πρότυπο μοντέλο φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Η σκυτάλη περνά πλέον στις Γαλλικές Άλπεις, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2030, ακολουθώντας παρόμοια φιλοσοφία αξιοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Οι Ολυμπιακές Φλόγες που έκαιγαν από τις 6 Φεβρουαρίου σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο έσβησαν με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης και θα ανάψουν ξανά για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου.

Η Ιταλία παρέδωσε μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών και ο Ολυμπιακός κύκλος συνεχίζεται με τον επόμενο σταθμό να μεταφέρεται στη Γαλλία.