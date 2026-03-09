Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε, ευτυχώς ούτε ο ΠΑΟΚ»

Ισόπαλος χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League, με τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να στέκεται μετά το τέλος της αναμέτρησης στην έλλειψη αποτελεσματικότητας της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός σημείωσε ότι το παιχνίδι δεν είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες, επισημαίνοντας ωστόσο πως ο Ολυμπιακός δημιούργησε περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ επέλεξε πιο άμεσο τρόπο ανάπτυξης, με περισσότερες μακρινές μεταβιβάσεις, ενώ η ομάδα του προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα από την άμυνα, δεχόμενη έντονη πίεση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εκείνοι ήταν πιο άμεσοι από εμάς, πιο μακρινές μπαλιές από εμάς. Εμείς θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν πολύ, μας πίεσαν πολύ. Καμία ομάδα δεν είχε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, εμείς είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του από τον πάγκο και στο τι έλειψε από την ομάδα του, ο Ισπανός προπονητής υπογράμμισε: «Όταν βάζεις περισσότερους επιθετικογενείς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ, ίσως ρισκάρεις να δεχθείς κιόλας. Θέλαμε με τις αλλαγές μας να κάνουμε την ομάδα πιο πιεστική. Και του ΠΑΟΚ οι αλλαγές είχαν την ίδια πρόθεση και οι δύο ομάδες προσπάθησαν περισσότερο από τις αλλαγές και έπειτα. Ευτυχώς ούτε εκείνοι ήταν αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες τους όπως εμείς».