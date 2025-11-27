Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών – Ευχαριστώ τον Τσάμπι Αλόνσο για τα καλά του λόγια»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρά την ήττα με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, τονίζοντας πως πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική εικόνα της ομάδας και το πάθος που έδειξε μέσα στο γήπεδο. «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά, έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε ο Ολυμπιακός μέχρι το φινάλε, υπογράμμισε πως η ομάδα του είχε σημαντικές στιγμές για να ισοφαρίσει. «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 3-4 είχαμε μια πολύ καλή του Στρεφέτσα και άλλη μια με τον Ελ Κααμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος, είναι δύσκολο. Σε τέτοια παιχνίδια αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν», δήλωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα λόγια του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος είχε πει πως η βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. «Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παραιτηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, δεν θα παραιτηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι, με την Καϊράτ, θα μας πει πολλά», υπογράμμισε ο Ισπανός τεχνικός.