Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Και οι δύο παίξαμε καλά – Θα πάμε στη Γερμανία να το προσπαθήσουμε κόντρα σε μία ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επεσήμανε ότι η ομάδα του έδειξε καλό πρόσωπο παρά την ήττα με 0-2 από τη Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League και δήλωσε ότι θα πάνε στη ρεβάνς στη Γερμανία να προσπαθήσουν να πετύχουν τη μεγάλη ανατροπή «απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ».

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» δεν είχε κάποιο παράπονο από τους παίκτες του καθώς θεωρεί ότι «και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά». Παραδέχθηκε τη δυσκολία της αποστολής των Πειραιωτών στον επαναληπτικό αγώνα, ωστόσο δήλωσε ότι οι πρωταθλητές Ελλάδες θα τα δώσουν όλα για την ανατροπή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αν είδε από τους παίκτες του όσα ήθελε: «Νομίζω πως και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά. Εκείνοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εμείς είχαμε το πάνω χέρι στο δεύτερο. Στην καλή μας στιγμή ήρθε το πρώτο γκολ από μια αντεπίθεση και αμέσως το δεύτερο. Παρότι ελπίζαμε ότι θα ξαναμπούμε στο παιχνίδι τελικά δεν τα καταφέραμε».

Για την κατάσταση του Πιρόλα και πόσο άλλαξε το πλάνο του ο τραυματισμός του: «Ναι μας επηρέασε. Έγινε μια αναγκαστική αλλαγή. Εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα βγει ένας παίκτης, δύο ή κανένας. Ο Πιρόλα δεν ξέρουμε πως είναι. Δεν ξέρουμε αν έχει πάει σπίτι του ή κάπου αλλού για εξετάσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά γιατί το χτύπημα φάνηκε αρκετά σοβαρό».

Για τη ρεβάνς στη Γερμανία: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πάμε να το προσπαθήσουμε. Θα πάμε να βρούμε ένα γκολ, μετά ένα δεύτερο. Θα είναι δύσκολο, απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάμε να το προσπαθήσουμε».

Για το αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει άλλο ένα θαύμα: «Μακάρι, το ελπίζω».