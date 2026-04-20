Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-0. Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε τόσο στην εικόνα του αγώνα όσο και στη συνέχεια της μάχης για τον τίτλο.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι το παιχνίδι είχε ισορροπία στο πρώτο ημίχρονο, καθώς και οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις δικές του φάσεις, πέτυχε δύο γκολ πριν από την ανάπαυλα και έβαλε τις βάσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος επισήμανε ότι το δεύτερο γκολ έδωσε ηρεμία στην ομάδα του και καθόρισε τη συνέχεια του αγώνα.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του γνώριζε από την αρχή την κρισιμότητα της αναμέτρησης. Η νίκη της ΑΕΚ είχε αυξήσει την πίεση και ο Ολυμπιακός ήξερε ότι έπρεπε να απαντήσει, ώστε να παραμείνει μέσα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έδειξε ότι η ομάδα του εξακολουθεί να πιστεύει στις πιθανότητές της.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και οι δύο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ήταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτοι και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς.

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νίκη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ. Μένουν 4 ματς, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακός πάντα, στις στιγμές που χρειάζεται, δείχνει την κλάση του και τη δύναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε».