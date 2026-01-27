Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με συγκίνηση για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Άμστερνταμ με μοναδικό στόχο τη νίκη απέναντι στον Άγιαξ, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του στο Champions League.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται στην ολλανδική πρωτεύουσα από το μεσημέρι της Τρίτης, για έναν αγώνα που ο ίδιος ο προπονητής χαρακτήρισε «τελικό». Ο Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου πριν το κρίσιμο παιχνίδι, αναφέρθηκε τόσο στη δυσκολία του αντιπάλου όσο και στη σημασία της πρόκρισης, δίνοντας το στίγμα του για τη νοοτροπία της ομάδας.

«Νομίζω ναι. Αν συμβεί, θα είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε παίξει με ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ και ιστορία. Αν βρεθούμε στις 24 καλύτερες ομάδες, θα είναι τεράστιο. Πρώτα όμως πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Θα είναι δύσκολο ματς, γιατί και εκείνοι με νίκη διατηρούν ελπίδες πρόκρισης», είπε ο Ισπανός τεχνικός όταν ρωτήθηκε αν η πρόκριση θα συνιστά υπέρβαση.

Στη συνέχεια έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε, να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο για να πετύχουμε αυτό που ονειρεύονται όλοι. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος, γι’ αυτό από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ισοπαλίας, που μπορεί να δώσει την πρόκριση, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος: «Φυσικά και θα κοιτάμε μόνο τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας. Αν χρειαστεί στη διάρκεια του ματς να δούμε τι κάνουν οι άλλοι, θα το κάνουμε, αλλά πάμε μόνο για τους βαθμούς που θα μας δώσουν την πρόκριση».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα προσεγγίζει το παιχνίδι χωρίς φόβο: «Δεν νιώθουμε πίεση, αλλά χαρά. Είμαστε κοντά στην εκπλήρωση ενός στόχου που πριν λίγο καιρό έμοιαζε αδύνατος. Ξέρουμε ότι το τελευταίο βήμα δεν έχει γίνει και πως ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μας σταματήσει. Είμαστε όμως συγκεντρωμένοι».

Μιλώντας για την τραγωδία στη Ρουμανία, ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο ανθρώπινο κομμάτι: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν, ελπίζοντας να περάσουν καλά και τελικά δεν επιστρέφουν ποτέ. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων. Είναι πολύ λυπηρό, λυπούμαστε βαθιά που αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γυρίσουν πίσω».

Τέλος, σχολίασε τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου: «Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που βασίζεται στο ατομικό ταλέντο. Έχει νέους ποδοσφαιριστές, πολύ καλούς στις μονομαχίες, με την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο γήπεδο».