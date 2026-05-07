Χρήστος Σερέλης: «Πήραμε το μάθημά μας και θα επιστρέψουμε»

Ο Χρήστος Σερέλης εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό στη συνέντευξη Τύπου, μετά την αποβολή του Εργκίν Άταμαν και την ήττα των «πρασίνων» από τη Βαλένθια με 87-91. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην αμυντική εικόνα της ομάδας του, στην αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου και στα σουτ που δεν βρήκαν στόχο στα τελευταία λεπτά.

Ο Χρήστος Σερέλης είπε στην αρχική του τοποθέτηση: «Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ξεκινήσαμε καλά αμυντικά το ματς. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα καλάθια, στον αιφνιδιασμό, ελεύθερα σουτ, spot-up σουτ, στα οποία είναι καλοί. Για 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο είχαν αυτοπεποίθηση και πέτυχαν 52 πόντους. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαμε με αλλαγές στην άμυνα, όχι πολύ καλά στην αρχή, αλλά στην τελευταία περίοδο, για 10 λεπτά, παίξαμε επιθετικά. Χάσαμε γιατί δεν καταφέραμε στο τέλος να σκοράρουμε μερικά ελεύθερα σουτ που είχαμε. Γενικά, δεν παίξαμε με την ένταση και την ενέργεια που χρειάζεται το τελευταίο ματς για την πρόκριση στο Final Four. Έχουμε ακόμα ένα ματς στην έδρα μας, νομίζω ότι πήραμε το μάθημά μας και θα επιστρέψουμε».

Ο Παναθηναϊκός είχε διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, όπου είχε κάνει το 2-0 στη σειρά. Ο Χρήστος Σερέλης υποστήριξε ότι η ομάδα δεν χαλάρωσε, αλλά επηρεάστηκε από την επιθυμία της να τελειώσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four.

Για το διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τα δύο ματς στη Βαλένθια, ανέφερε: «Δεν έχει να κάνει με χαλάρωση ή ότι οι παίκτες πίστεψαν ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Όντως, στη Βαλένθια, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν τακτικά αμυντικά συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι ίσως ότι ήταν το πρώτο ματς αυτής της ομάδας για την είσοδό της στο Final Four. Θεωρώ ότι τα δύο ματς που κερδίσαμε κρίθηκαν στο τελευταίο σουτ, και το σημερινό θα μπορούσε και να πάει στην παράταση. Παρ’ όλο που κάναμε το 2-0, ήταν κλειστά παιχνίδια. Αυτό που σήμερα ήταν πρόβλημα ήταν ότι παρασυρθήκαμε στον ρυθμό της Βαλένθια στην αρχή. Θέλαμε πολύ να τελειώσουμε τη σειρά, γιατί η χρονιά στην κανονική διάρκεια δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, κάναμε το 2-0 και περιμέναμε ότι είμαστε πολύ κοντά στο Final Four. Υπήρχε μεγάλη θέληση γι’ αυτό, η οποία δεν βγήκε στο γήπεδο. Και αυτό σε κρατάει λιγάκι, όσοι έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό καταλαβαίνετε τι λέω. Η αλήθεια είναι ότι, αφήνοντας μία ομάδα σαν τη Βαλένθια να σκοράρει εύκολα, βρήκε αυτοπεποίθηση, έβαλε πολλά και μεγάλα σουτ και αργήσαμε πολύ να επιστρέψουμε».

Ο Σερέλης στάθηκε και στις επιλογές του Παναθηναϊκού στα τελευταία λεπτά. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι παίκτες πήραν ελεύθερα σουτ και τόνισε ότι η ομάδα δεν είχε ειδική εντολή να επιμείνει στα τρίποντα.

Για την επιμονή στα τρίποντα στο τέλος, είπε: «Δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή. Έχουμε τους παίκτες να σουτάρουν και τρίποντο όταν είναι ελεύθεροι. Ήταν ελεύθερα τα σουτ που κάναμε. Τα δύο σουτ του Σορτς, άσχετα αν δεν είναι ο καλύτερος της ομάδας, ήταν από έναν παίκτη που, μαζί με τον Ρογκαβόπουλο, τράβηξε επιθετικά την ομάδα, οπότε δεν μπορείς να έχεις αυτούς τους παίκτες σε καλή μέρα και, αν είναι μόνοι τους, να μην τους παροτρύνεις να σουτάρουν. Χάσαμε και ένα δίποντο του Χέις-Ντέιβις, ένα μίσματς. Ό,τι σου δίνει η αντίπαλη ομάδα πρέπει να το παίρνεις. Μιλάμε για παιδιά που έχουν παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν έχει να κάνει αν ήταν δίποντο ή τρίποντο. Αυτά τα σουτ στο τέλος του αγώνα, επειδή κυνηγούσαμε στην άμυνα και σε όλο τον αγώνα, ίσως να μην υπήρχε η κατάλληλη ηρεμία στο μυαλό. Τα σουτ μπορεί να μπουν, μπορεί και να βγουν. Αντιδράσαμε και είναι σημαντικό. Ένα παιχνίδι που φαινόταν πως θα χαθεί εύκολα, το φτάσαμε στον πόντο. Το επόμενο πρέπει να το τελειώσουμε πιο νωρίς».

Ο Χρήστος Σερέλης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αλλαγών στο επόμενο παιχνίδι. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι το επιτελείο θα αναλύσει τον αγώνα μαζί με τον προπονητή και θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει το κρίσιμο ματς.

Για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στο επόμενο παιχνίδι, υπογράμμισε: «Θα αναλύσουμε το παιχνίδι, θα το δούμε με τον προπονητή. Έχουμε αρχίσει να παίζουμε περισσότερες αλλαγές σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά με αυτή την ομάδα. Είναι μία ομάδα που πολλές φορές δεν χτυπάει τις αλλαγές από έξω και χτυπάει από τους περιφερειακούς. Άρα, παίζοντας αλλαγές, δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θα παίξουν οι ψηλοί, αλλά και με το πώς οι υπόλοιποι περιφερειακοί θα καλύψουν τους χώρους. Στην αρχή, όταν παίξαμε με αλλαγές, δεν ήμασταν καλοί, σκόραραν εύκολα. Στη συνέχεια κλείσαμε τους διαδρόμους, κλείναμε τη ρακέτα, κερδίσαμε ένα-δύο επιθετικά φάουλ, κλέψαμε δύο μπάλες και ήταν σωστό αυτό. Θα το αναλύσουμε με τον προπονητή και θα αποφασίσουμε. Παρόλο που είχαμε θέληση, δεν είχαμε ένταση, ήμασταν λίγο παθητικοί, περιμέναμε τον αντίπαλο, αντί να προσπαθούμε να δράσουμε πριν από αυτόν».