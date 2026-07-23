Χρήστος Τζόλης: «Είμαι προετοιμασμένος για την Premier League – Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω τίτλους»

Ο Χρήστος Τζόλης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άρσεναλ, επιστρέφοντας στην Premier League έπειτα από την προηγούμενη παρουσία του στη Νόριτς. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός δήλωσε ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του και έθεσε ως βασικούς στόχους την άμεση προσαρμογή του, την κατάκτηση τίτλων και την αγωνιστική προσφορά του στη νέα του ομάδα.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής προέρχεται από μία παραγωγική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, κατά την οποία σημείωσε 22 γκολ, μοίρασε 29 ασίστ και συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βελγίου. Παράλληλα, αναδείχθηκε Παίκτης της Χρονιάς στην Ελλάδα.

Ο Τζόλης ξεπέρασε τα 20 γκολ για τρίτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο. Είχε πετύχει την ίδια επίδοση τόσο κατά την πρώτη του χρονιά στην Κλαμπ Μπριζ όσο και κατά τον δανεισμό του στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, τη σεζόν 2023/24.

«Είναι απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Χρήστος Τζόλης παραδέχθηκε ότι χρειάζεται χρόνο για να συνειδητοποιήσει τη νέα πραγματικότητα της καριέρας του. «Νομίζω πως χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω! Είναι πραγματικά απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας τα επόμενα χρόνια. Όταν ο μάνατζέρ μου είπε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνει η μεταγραφή, ενθουσιάστηκα αμέσως. Στη συνέχεια, τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα βρίσκομαι εδώ».

Ο διεθνής επιθετικός αποκάλυψε επίσης ότι είχε μία εκτενή πρώτη συζήτηση με τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα. «Είχαμε μία πολύ ωραία συζήτηση, η οποία κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα: για τον σύλλογο, για εμένα, για τα σχέδιά του και για την ομάδα. Όλα όσα ειπώθηκαν ήταν απόλυτα θετικά».

Το αγωνιστικό προφίλ του Τζόλη

Ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, ωστόσο η Κλαμπ Μπριζ τον χρησιμοποίησε κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Στα πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος σκόραρε σε οκτώ από τα δέκα παιχνίδια, ενώ κατέγραψε και δέκα ασίστ.

Ο Έλληνας διεθνής είχε σημαντική παρουσία και στο Champions League, όπου πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ. Ο ίδιος περιέγραψε το αγωνιστικό του στιλ ως άμεσο και προσανατολισμένο στη δημιουργία και στην εκτέλεση.

«Είμαι ένας άμεσος ποδοσφαιριστής. Πάντα ψάχνω το γκολ ή την ασίστ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Είμαι πάντα πεινασμένος είτε να σκοράρω είτε να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Παράλληλα, δουλεύω σκληρά και για την ομάδα, ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι».

Η επιστροφή στην Premier League

Η μεταγραφή στην Άρσεναλ σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στην Premier League. Ο Έλληνας επιθετικός είχε αγωνιστεί στη Νόριτς τη σεζόν 2021/22, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ για την πρώτη του μεταγραφή στο εξωτερικό.

Το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Emirates Stadium, στην ήττα της Νόριτς με 1-0 από την Άρσεναλ. Ο Τζόλης ήταν τότε 19 ετών και θεωρεί ότι πλέον διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία και καλύτερη προετοιμασία για τις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος.

«Μπορώ να πω ότι πλέον γνωρίζω αρκετά καλά το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι στη Νόριτς και διαφορετικό στην Άρσεναλ. Εδώ έχεις πολύ περισσότερο την κατοχή της μπάλας και επιτίθεσαι συνεχώς. Είναι ένα πρωτάθλημα με μεγάλη ένταση, υψηλές απαιτήσεις σε φυσική δύναμη και τρομερή ποιότητα. Είμαι προετοιμασμένος γι’ αυτό. Το επίπεδο του Champions League είναι επίσης πολύ υψηλό, όμως εδώ αισθάνεσαι ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν αγώνας Champions League».

Την περασμένη σεζόν, ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε 13 συμμετοχές στο Champions League. Μεταξύ αυτών ήταν και η αναμέτρηση της Κλαμπ Μπριζ με την Άρσεναλ στη League Phase, στην οποία αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Ο διεθνής επιθετικός συμμετείχε επίσης στην ισοπαλία με 3-3 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αγωνίστηκε εκτός έδρας απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και σκόραρε στη νοκ άουτ φάση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Όπως ανέφερε, πάντως, η Άρσεναλ ήταν η ομάδα που του προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση.

«Λατρεύω να βλέπω ποδόσφαιρο. Γνωρίζω τα πάντα για την Premier League και για την Άρσεναλ. Παρακολούθησα πάρα πολλά παιχνίδια της φέτος και, φυσικά, παίξαμε και ως αντίπαλοι. Χάσαμε 3-0 στην έδρα μας. Ήταν η πιο δύσκολη ομάδα απέναντι στην οποία έχω προσπαθήσει να επιτεθώ μέχρι σήμερα. Αντιμετωπίσαμε και άλλες μεγάλες ομάδες, όμως απέναντι στην Άρσεναλ δυσκολευτήκαμε περισσότερο από κάθε άλλη να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Εκείνοι ήταν πολύ αποτελεσματικοί και πέτυχαν τρία εξαιρετικά γκολ. Ήταν ένα απολύτως δίκαιο αποτέλεσμα».

Ο ανταγωνισμός και η επιστροφή στο Emirates

Ο Χρήστος Τζόλης δήλωσε έτοιμος να διεκδικήσει θέση στην επιθετική γραμμή της Άρσεναλ, αναγνωρίζοντας ότι ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό της ομάδας θα είναι ιδιαίτερα υψηλός. «Αυτό είναι το καλύτερο όταν αγωνίζεσαι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, όμως πρέπει να τον απολαμβάνεις. Χρειάζεται να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά να το δείχνεις στο γήπεδο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλα τα παιδιά, να συνεργαστούμε και να αγωνιστούμε μαζί. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα και περιμένω με ανυπομονησία το πρώτο μου παιχνίδι».

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον ίδιο και η επιστροφή στο Emirates Stadium, όπου είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Premier League. «Είναι πραγματικά απίστευτο ότι έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates! Το έλεγα τις προάλλες και στην οικογένειά μου. Ήταν μία υπέροχη ανάμνηση. Ερωτεύτηκα αυτό το γήπεδο από την πρώτη στιγμή. Πάντα έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα στάδια στα οποία έχω αγωνιστεί. Μπορεί να χάσαμε τότε 1-0, αλλά λάτρεψα εκείνο το πρώτο παιχνίδι και θα το θυμάμαι για πάντα. Τώρα ανυπομονώ να παίξω ξανά εδώ, αυτή τη φορά πολύ περισσότερες φορές».

Η προετοιμασία και οι στόχοι

Ο νέος ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ ανέφερε ότι διατήρησε τη φυσική του κατάσταση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς γνώριζε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την απόκτησή του. «Είχα ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Είχα 27 ημέρες διακοπών, αλλά δεν ήταν αποκλειστικά διακοπές. Δούλεψα πολύ, γιατί άκουγα τις φήμες και ήθελα να είμαι έτοιμος. Ήθελα να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έκανα επίσης δύο εβδομάδες προετοιμασίας με την Κλαμπ Μπριζ, οπότε αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να ξεκινήσω τη νέα μου ζωή εδώ».

Ο Χρήστος Τζόλης έθεσε ως βασικό στόχο την κατάκτηση τίτλων με τη φανέλα της Άρσεναλ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επιθυμεί να προσαρμοστεί γρήγορα, να εξασφαλίσει χρόνο συμμετοχής και να προσφέρει στην ομάδα. «Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος όλων σε αυτή την ομάδα και θέλω να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Παράλληλα, θέλω να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν φυσιολογικά. Το σημαντικότερο για μένα είναι να προσαρμοστώ γρήγορα, να νιώσω άνετα μέσα στην ομάδα και να αγωνιστώ όσο περισσότερο γίνεται. Πιστεύω ότι τότε όλα θα πάνε πολύ καλά. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να συναντήσω όλους τους φιλάθλους στο γήπεδο και να πετύχω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».