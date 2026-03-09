Χρυσό μετάλλιο για την Παναγιώτα Μαστοροδήμου του “ΕΥΖΗΝ” στο πανελλήνιο Ταεκβοντό

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η αθλήτρια του συλλόγου Ταεκβοντό «ΕΥΖΗΝ» Αμπελώνα, Παναγιώτα Μαστοροδήμου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -63kg του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων, που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στο κλειστό γυμναστήριο “Δ. Τόφαλος” στην Πάτρα.

Η αθλήτρια του συλλόγου “ΕΥΖΗΝ”, εντυπωσίασε με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό της αγωνιστικό επίπεδο. Με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε κορυφαίες αθλήτριες της ηλικιακής της κατηγορίας και να ανέβει επάξια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η πρωτιά αυτή δεν της χάρισε μόνο το χρυσό μετάλλιο, αλλά και το εισιτήριο με την Εθνική Ομάδα Ταεκβοντό, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ουζμπεκιστάν.

Η μεγάλη αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και του ταλέντου της Παναγιώτας Μαστοροδήμου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο προπόνησης και τη συστηματική δουλειά που γίνεται στα τμήματα του συλλόγου Ταεκβοντό «ΕΥΖΗΝ» Αμπελώνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η πρόεδρος κα Κωνσταντίνα Γκαγκανιάρα συγχαίρουν θερμά τους προπονητές Μπάμπη Ντόβα, Μιχάλη και Σάββα Λάκη για τη σπουδαία αυτή διάκριση και εύχονται στην αθλήτρια Παναγιώτα Μαστοροδήμου καλή συνέχεια στην πορεία της, με ακόμη περισσότερες επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.!