14ος Ημιμαραθώνιος Αθηνών: Μαρινάκου και Μπιτάδος οι μεγάλοι νικητές – Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκαν οι πρωινοί αγώνες του 14ου Ημιμαραθώνιου της Αθήνας, όπου πλήθος κόσμου έλαβε μέρος, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέσα σε γιορτινό κλίμα, ειδικά για όσους και όσες κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο.

Στους άνδρες ο Παναγιώτης Μπιτάδος τερμάτισε 1ος σε 1:04:41 κάνοντας ρεκόρ αγώνα, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νίκος Σταμούλης με 1:05:09, χρόνος που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ, και στην 3η θέση ο Γιώργος Σταμούλης με χρόνο 1:05:28.

Στην κατηγορία των γυναικών το 3 στα 3 έκανε η Αναστασία Μαρινάκου που τερμάτισε στην 1η θέση σε 1:14:25 κι έτσι έγινε η πρώτη Ελληνίδα με τρεις νίκες στη διοργάνωση. Η Μελίσσα Αναστασάκη, αν και απείλησε την Μαρινάκου, διατήρησε τη 2η θέση τερματίζοντας σε 1:14:54, με τη Σταματία Νούλα που είχε χρόνο 1:15:19 να μένει στην 3η θέση.

Δείτε εδώ τα πλήρη αποτελέσματα του 14ου Ημιμαραθώνιου της Αθήνας.