8th OCEANMAN Vouliagmeni | Greece 2026: Η ΕΤΕΜ δίπλα στην εμπειρία που ξεπερνά τα όρια

Από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί το 8ο OCEANMAN Greece, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις open water swimming, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.000 αθλητές και λάτρεις της θάλασσας από όλο τον κόσμο.

Στις 21 Μαΐου, η ΕΤΕΜ βρέθηκε στη Μαρίνα Βουλιαγμένης στην επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης, σε μια ξεχωριστή βραδιά με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης, αφιερωμένη στον αθλητισμό, το όραμα και τη διαρκή εξέλιξη του θεσμού.

Το OCEANMAN, που ξεκίνησε το 2015 και σήμερα διοργανώνεται σε όλες τις ηπείρους, αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα κολύμβησης. Είναι μια διεθνής κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη θάλασσα, την προσωπική υπέρβαση και την εμπειρία του open water. Η ελληνική διοργάνωση, που ξεκίνησε το 2017 από το Οίτυλο της Ανατολικής Μάνης, συνεχίζει δυναμικά στη Βουλιαγμένη, έναν ιδανικό προορισμό με μοναδικό φυσικό τοπίο και εξαιρετικές συνθήκες για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕΜ στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ευεξία, τον ενεργό τρόπο ζωής και τη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις που δημιουργούν εμπειρίες με ουσιαστικό αποτύπωμα.

Γιατί κάθε διαδρομή στο OCEANMAN είναι μια εμπειρία γεμάτη πρόκληση.