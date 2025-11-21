AΕΛ Novibet: Ετοιμάζονται για μάχη οι “βυσσινί” – Τι γίνεται με Ατανάσοφ

Ένα παιχνίδι που μοιάζει με τελικό δίνει η AΕΛ Novibet κόντρα στον ΟΦΗ τη Δευτέρα 24/11, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Άπαντες στο στρατόπεδο των «βυσσινί» παίζουν τα ρέστα τους στο ματς με τους Κρητικούς και θέλουν να αφήσουν πίσω την κακή εικόνα των προηγούμενων αγώνων.

Η διακοπή του πρωταθλήματος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδωσε την ευκαιρία στον Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του να δουλέψουν ώστε οι παίκτες να παρουσιαστούν πανέτοιμοι.

Στα θετικά νέα, παρά τους αρχικούς φόβους, ο Ατανάσοφ – για τον οποίο τα ΜΜΕ της πατρίδας του έγραφαν πως αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού – αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, καθώς δεν αποδείχθηκε κάτι σοβαρό.

Αντίθετα, εκτός θα μείνει ο Σαγάλ, ο οποίος παραμένει τραυματίας.

