AEΛ: Λύση συνεργασίας με τον Πέτρο Μπαγκαλιάνη

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την κοινή συναινετική λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πέτρο Μπαγκαλιάνη.

Η διοίκηση της ομάδας τον ευχαριστεί για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Επίσης η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ότι, παρότι αιτήθηκε τη διάθεση εισιτηρίων για τη Σαββατιάτικη (10/01) αναμέτρηση με την Κηφισιά, η Αστυνομία αποφάσισε την απαγόρευση της μετακίνησης των φιλάθλων μας.